Один из двух баллистических «Искандеров» и 62 из 93 российских дронов обезврежены над Украиной

Россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты и 93 дрона, обезврежена одна ракета и 62 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 августа (с 19.30 19 августа) враг атаковал 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М (с ВОТ Крыма), а также 93-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбита/подавлена баллистическая ракета Искандер-М и 62 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксированы попадания вражеской ракеты и ударных БпЛА на 20 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

