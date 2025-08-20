$41.260.08
19 августа, 21:51 • 7680 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 102281 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 91956 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 88981 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 35716 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 99643 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74237 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 87075 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 104166 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 80670 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
Один из двух баллистических «Искандеров» и 62 из 93 российских дронов обезврежены над Украиной

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Ночью 20 августа РФ выпустила 2 баллистические ракеты «Искандер-М» и 93 дрона. ВСУ сбили одну ракету и 62 беспилотника.

Один из двух баллистических «Искандеров» и 62 из 93 российских дронов обезврежены над Украиной

Россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты и 93 дрона, обезврежена одна ракета и 62 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 августа (с 19.30 19 августа) враг атаковал 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М (с ВОТ Крыма), а также 93-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбита/подавлена баллистическая ракета Искандер-М и 62 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Зафиксированы попадания вражеской ракеты и ударных БпЛА на 20 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

В Измаиле атака РФ затронула инфраструктуру и производственные помещения - ОВА20.08.25, 08:26 • 1160 просмотров

Юлия Шрамко

