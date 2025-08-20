Один з двох балістичних "Іскандерів" і 62 з 93 російських дронів знешкоджено над Україною
Київ • УНН
Вночі 20 серпня РФ випустила 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 93 дрони. ЗСУ знешкодили одну ракету та 62 безпілотники.
росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети та 93 дрони, знешкоджено одну ракету та 62 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 серпня (із 19.30 19 серпня) ворог атакував 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М (із ТОТ Криму), а також та 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях
