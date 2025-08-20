Один з двох балістичних "Іскандерів" і 62 з 93 російських дронів знешкоджено над Україною

$41.360.10
48.170.13
ukenru
Ексклюзив
06:54 • 1646 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 2124 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 10210 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 105731 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 94798 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 91386 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 36605 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100046 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74516 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87116 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
64%
747мм
Популярнi новини
В Угорщині заявили, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу і застерігли Україну від повторних атак Photo19 серпня, 21:28 • 6004 перегляди
Зеленський змінив стиль для зустрічі з Трампом: чорний костюм став "талісманом щастя" та "надією на мир"19 серпня, 22:02 • 11243 перегляди
Заповідні землі на Волині "пішли з молотка" за безцінь: ДБР викрило топчиновника Держгеокадастру19 серпня, 22:19 • 6890 перегляди
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС20 серпня, 00:13 • 10429 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь02:28 • 11782 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 105734 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 94801 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 65957 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 91391 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 71918 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Денис Шмигаль
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 20136 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 55786 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 119102 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 70421 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 126227 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Нафта
Fox News
Шахед 129

Один з двох балістичних "Іскандерів" і 62 з 93 російських дронів знешкоджено над Україною

Київ • УНН

 • 866 перегляди

Вночі 20 серпня РФ випустила 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 93 дрони. ЗСУ знешкодили одну ракету та 62 безпілотники.

Один з двох балістичних "Іскандерів" і 62 з 93 російських дронів знешкоджено над Україною

росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети та 93 дрони, знешкоджено одну ракету та 62 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 серпня (із 19.30 19 серпня) ворог атакував 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М (із ТОТ Криму), а також та 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

В Ізмаїлі атака рф зачепила інфраструктуру та виробничі приміщення - ОВА20.08.25, 08:26 • 1436 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Брянська область
Протиповітряна оборона
Шахед 129
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Крим
Україна
Безпілотний літальний апарат