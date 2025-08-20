"Усе це - демонстративні удари" - Зеленський про нічну атаку рф, що зачепила газорозподільну станцію на Одещині
Президент Зеленський прокоментував нічну атаку рф, яка включала удар по газорозподільній станції на Одещині та поранення людей на Сумщині. Він наголосив, що це демонстративні удари, які підтверджують необхідність тиску на москву та нових санкцій.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф, у тому числі на "підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області", вказавши, що "все це - демонстративні удари", пише УНН.
Деталі
"Цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми - 5 місяців, 4 роки, 6 років. У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, і досі щонайменше три людини перебувають під завалами. Триває рятувальна операція. Також був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета", - повідомив Зеленський у соцмережах.
Усе це - демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир.
