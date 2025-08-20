"Усе це - демонстративні удари" - Зеленський про нічну атаку рф, що зачепила газорозподільну станцію на Одещині

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф, у тому числі на "підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області", вказавши, що "все це - демонстративні удари", пише УНН.

Деталі

"Цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми - 5 місяців, 4 роки, 6 років. У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, і досі щонайменше три людини перебувають під завалами. Триває рятувальна операція. Також був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета", - повідомив Зеленський у соцмережах.

В Ізмаїлі атака рф зачепила інфраструктуру та виробничі приміщення - ОВА

Усе це - демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир. - наголосив Зеленський.

Один з двох балістичних "Іскандерів" і 62 з 93 російських дронів знешкоджено над Україною