$41.360.10
48.320.15
ukenru
Ексклюзив
08:52 • 1628 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 23216 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 15131 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 17745 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 20346 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 125190 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 110179 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 103453 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 38141 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100704 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
"Усе це - демонстративні удари" - Зеленський про нічну атаку рф, що зачепила газорозподільну станцію на Одещині

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Президент Зеленський прокоментував нічну атаку рф, яка включала удар по газорозподільній станції на Одещині та поранення людей на Сумщині. Він наголосив, що це демонстративні удари, які підтверджують необхідність тиску на москву та нових санкцій.

"Усе це - демонстративні удари" - Зеленський про нічну атаку рф, що зачепила газорозподільну станцію на Одещині

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф, у тому числі на "підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області", вказавши, що "все це - демонстративні удари", пише УНН.

Деталі

"Цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми - 5 місяців, 4 роки, 6 років. У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, і досі щонайменше три людини перебувають під завалами. Триває рятувальна операція. Також був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета", - повідомив Зеленський у соцмережах.

В Ізмаїлі атака рф зачепила інфраструктуру та виробничі приміщення - ОВА20.08.25, 08:26 • 2076 переглядiв

Усе це - демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир.

- наголосив Зеленський.

Один з двох балістичних "Іскандерів" і 62 з 93 російських дронів знешкоджено над Україною20.08.25, 09:29 • 1768 переглядiв

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
КАБ-500
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Полтавська область
Одеська область
Охтирка
Чернігівська область
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Костянтинівка
Безпілотний літальний апарат