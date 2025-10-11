Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть
Киев • УНН
Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025 состоится уже 12 октября, а победитель представит Украину на конкурсе в Тбилиси 13 декабря. Сейчас в финал вышли 6 исполнителей, которые представят свои композиции уже в это воскресенье, а жюри со зрителями выберут победителя, пишет УНН.
В прошлом году грузинский исполнитель Andria Putkaradze одержал победу на Детском Евровидении-2024 в Мадриде с композицией "To My Mom". Поэтому финальный этап Детского Евровидения-2025 состоится 13 декабря в грузинской столице Тбилиси, во второй раз в истории.
В прошлом году украинский представитель 12-летний Артем Котенко из города Ахтырка Сумской области, исполнивший песню "Hear Me Now", занял третье место, обеспечив Украине лучший результат за последние 11 лет.
Стоит отметить, что нынешний конкурс в Тбилиси будет проходить без аккредитации журналистов. Пресса и блогеры будут освещать событие без координации и поддержки со стороны организаторов.
Участники конкурса
Конкурсанты будут выступать в следующем порядке:
- Ликерия Чирва с песней «Не такая как все»;
- Ольга Нестерко исполнит композицию «Зозуля»;
- София Нерсесян представит песню «Мотанка»;
- Дуэт Златы Иванив и Владислава Васицкого споют «Звездный час»;
- Всеволод Скрима исполнит «Young heart»;
- Ангелина Глогусь с песней «Мое сердце».
Где посмотреть
Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025 можно будет посмотреть на официальном сайте junior.eurovision.ua и на YouTube-канале Евровидение Украина. Шоу будет транслироваться с переводом на жестовый язык: песни будут исполнять Анфиса Худашова и Александр Рудик, а диалоги шоу будут переводить Татьяна Журкова и Лада Соколюк. Таким образом, песенный конкурс станет доступным и для зрителей с нарушениями слуха.
Жюри и ведущие
Ведущими нынешнего финала Нацотбора стали постоянный комментатор песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко, украинская певица Маша Кондратенко и ведущая видеоблога Евровидение Украина Анна Тульева.
Среди жюри - певец и автор песен Влад Дарвин, генеральный продюсер музыкальных каналов "М1" и "М2" Натела Чхартишвили-Зацаринная, а также певица Michelle Andrade.
Режиссерскую команду Нацотбора возглавили Антон Пожидаев, выступивший креативным продюсером и режиссером-постановщиком, и Даниил Демехин, режиссер-постановщик и хореограф. Они совместно работали над постановками номеров для финалистов.
Голосование в Дії
10 октября начался первый этап зрительского голосования за победителя Национального отбора на Детское Евровидение-2025. Проголосовать можно через мобильное приложение Дія. Опрос продлится с 10:00 10 октября до 10:00 12 октября. Как и раньше, итоговый результат будет определяться по принципу 50/50: половина оценки - голоса жюри, половина - зрительское голосование.
Зрительское онлайн-голосование будет проходить в два этапа. Второй этап продлится от выступления первого участника до завершения выступления последнего, а ведущие шоу будут сообщать о начале и конце голосования. Во время него зрители смогут повторно поддержать своего фаворита или изменить выбор.
Отдать голос могут все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо открыть приложение Дія, в разделе "Сервисы" выбрать "Опросы" и отдать свой голос за одного из шести участников.
