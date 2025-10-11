$41.510.00
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025 состоится 12 октября, победитель представит Украину в Тбилиси 13 декабря. Шесть финалистов будут соревноваться за право представлять страну, а жюри и зрители определят победителя.

Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть

Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025 состоится уже 12 октября, а победитель представит Украину на конкурсе в Тбилиси 13 декабря. Сейчас в финал вышли 6 исполнителей, которые представят свои композиции уже в это воскресенье, а жюри со зрителями выберут победителя, пишет УНН.

В прошлом году грузинский исполнитель Andria Putkaradze одержал победу на Детском Евровидении-2024 в Мадриде с композицией "To My Mom". Поэтому финальный этап Детского Евровидения-2025 состоится 13 декабря в грузинской столице Тбилиси, во второй раз в истории.

В прошлом году украинский представитель 12-летний Артем Котенко из города Ахтырка Сумской области, исполнивший песню "Hear Me Now", занял третье место, обеспечив Украине лучший результат за последние 11 лет.

Стоит отметить, что нынешний конкурс в Тбилиси будет проходить без аккредитации журналистов. Пресса и блогеры будут освещать событие без координации и поддержки со стороны организаторов.

Участники конкурса

Конкурсанты будут выступать в следующем порядке:

  • Ликерия Чирва с песней «Не такая как все»;
    • Ольга Нестерко исполнит композицию «Зозуля»;
      • София Нерсесян представит песню «Мотанка»;
        • Дуэт Златы Иванив и Владислава Васицкого споют «Звездный час»;
          • Всеволод Скрима исполнит «Young heart»;
            • Ангелина Глогусь с песней «Мое сердце».

              Где посмотреть

              Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025 можно будет посмотреть на официальном сайте junior.eurovision.ua и на YouTube-канале Евровидение Украина. Шоу будет транслироваться с переводом на жестовый язык: песни будут исполнять Анфиса Худашова и Александр Рудик, а диалоги шоу будут переводить Татьяна Журкова и Лада Соколюк. Таким образом, песенный конкурс станет доступным и для зрителей с нарушениями слуха.

              Жюри и ведущие

              Ведущими нынешнего финала Нацотбора стали постоянный комментатор песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко, украинская певица Маша Кондратенко и ведущая видеоблога Евровидение Украина Анна Тульева.

              Среди жюри - певец и автор песен Влад Дарвин, генеральный продюсер музыкальных каналов "М1" и "М2" Натела Чхартишвили-Зацаринная, а также певица Michelle Andrade.

              Режиссерскую команду Нацотбора возглавили Антон Пожидаев, выступивший креативным продюсером и режиссером-постановщиком, и Даниил Демехин, режиссер-постановщик и хореограф. Они совместно работали над постановками номеров для финалистов.

              Голосование в Дії

              10 октября начался первый этап зрительского голосования за победителя Национального отбора на Детское Евровидение-2025. Проголосовать можно через мобильное приложение Дія. Опрос продлится с 10:00 10 октября до 10:00 12 октября. Как и раньше, итоговый результат будет определяться по принципу 50/50: половина оценки - голоса жюри, половина - зрительское голосование.

              Зрительское онлайн-голосование будет проходить в два этапа. Второй этап продлится от выступления первого участника до завершения выступления последнего, а ведущие шоу будут сообщать о начале и конце голосования. Во время него зрители смогут повторно поддержать своего фаворита или изменить выбор.

              Отдать голос могут все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо открыть приложение Дія, в разделе "Сервисы" выбрать "Опросы" и отдать свой голос за одного из шести участников.

              Победитель Евровидения 2024 Nemo прибыл в Киев накануне концерта09.10.25, 14:08

              Алена Уткина

