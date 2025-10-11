Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись
Київ • УНН
Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 відбудеться 12 жовтня, переможець представить Україну в Тбілісі 13 грудня. Шість фіналістів змагатимуться за право представляти країну, а журі та глядачі визначать переможця.
Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 відбудеться вже 12 жовтня, а переможець представить Україну на конкурсі у Тбілісі 13 грудня. Наразі у фінал вийшли 6 виконавців, які представлять свої композиції вже цієї неділі, а журі із глядачами оберуть переможця, пише УНН.
Минулого року грузинський виконавець Andria Putkaradze здобув перемогу на Дитячому Євробаченні-2024 у Мадриді з композицією "To My Mom". Тож фінальний етап Дитячого Євробачення-2025 відбудеться 13 грудня у грузинський столиці Тбілісі, вдруге в історії.
Торік український представник 12-річний Артем Котенко з міста Охтирка на Сумщині, який виконував пісню "Hear Me Now", посів третє місце, забезпечивши Україні найкращий результат за останні 11 років.
Варто зазначити, що цьогорічний конкурс у Тбілісі проходитиме без акредитації журналістів. Преса та блогери висвітлюватимуть подію, без координації та підтримки з боку організаторів.
Учасники конкурсу
Конкурсанти виступатимуть у такому порядку:
- Лікерія Чирва із піснею «Не така як всі»;
- Ольга Нестерко виконає композицію «Зозуля»;
- Софія Нерсесян представить пісню «Мотанка»;
- Дует Злати Іванів та Владислава Васицького заспівають «Зоряний час»;
- Всеволод Скрима виконає «Young heart»;
- Ангеліна Глогусь із піснею «Моє серце».
Де подивитися
Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 можна буде подивитися на офіційному сайті junior.eurovision.ua та на YouTube-каналі Євробачення Україна. Шоу транслюватиметься з перекладом жестовою мовою: пісні виконуватимуть Анфіса Худашова та Олександр Рудик, а діалоги шоу перекладатимуть Тетяна Журкова та Лада Соколюк. Таким чином, пісенний конкурс стане доступним і для глядачів із порушеннями слуху.
Журі та ведучі
Ведучими цьогорічного фіналу Нацвідбору стали постійний коментатор пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко, українська співачка Маша Кондратенко та ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва.
Серед журі - співак і автор пісень Vlad Darwin, генеральна продюсерка музичних каналів "М1" та "М2" Натела Чхартішвілі-Зацаринна, а також співачка Michelle Andrade.
Режисерську команду Нацвідбору очолили Антон Пожидаєв, який виступив креативним продюсером і режисером-постановником, та Данило Дємєхін, режисер-постановник і хореограф. Вони спільно працювали над постановками номерів для фіналістів.
Голосування у Дії
10 жовтня розпочався перший етап глядацького голосування за переможця Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025. Проголосувати можна через мобільний застосунок Дія. Опитування триватиме з 10:00 10 жовтня до 10:00 12 жовтня. Як і раніше, підсумковий результат визначатиметься за принципом 50/50: половина оцінки - голоси журі, половина - глядацьке голосування.
Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у два етапи. Другий етап триватиме від виступу першого учасника до завершення виступу останнього, а ведучі шоу повідомлятимуть про початок і кінець голосування. Під час нього глядачі зможуть повторно підтримати свого фаворита або змінити вибір.
Віддати голос можуть усі охочі віком від 14 років. Для цього необхідно відкрити застосунок Дія, у розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з шести учасників.
