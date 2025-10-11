$41.510.00
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись

Київ • УНН

 • 510 перегляди

Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 відбудеться 12 жовтня, переможець представить Україну в Тбілісі 13 грудня. Шість фіналістів змагатимуться за право представляти країну, а журі та глядачі визначать переможця.

Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись

Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 відбудеться вже 12 жовтня, а переможець представить Україну на конкурсі у Тбілісі 13 грудня. Наразі у фінал вийшли 6 виконавців, які представлять свої композиції вже цієї неділі, а журі із глядачами оберуть переможця, пише УНН.

Минулого року грузинський виконавець Andria Putkaradze здобув перемогу на Дитячому Євробаченні-2024 у Мадриді з композицією "To My Mom". Тож фінальний етап Дитячого Євробачення-2025 відбудеться 13 грудня у  грузинський столиці Тбілісі, вдруге в історії.

Торік український представник 12-річний Артем Котенко з міста Охтирка на Сумщині, який виконував пісню "Hear Me Now", посів третє місце, забезпечивши Україні найкращий результат за останні 11 років.

Варто зазначити, що цьогорічний конкурс у Тбілісі проходитиме без акредитації журналістів. Преса та блогери висвітлюватимуть подію, без координації та підтримки з боку організаторів.

Учасники конкурсу

Конкурсанти виступатимуть у такому порядку:

  • Лікерія Чирва із піснею «Не така як всі»;
    • Ольга Нестерко виконає композицію «Зозуля»;
      • Софія Нерсесян представить пісню «Мотанка»;
        • Дует Злати Іванів та Владислава Васицького заспівають «Зоряний час»;
          • Всеволод Скрима виконає  «Young heart»;
            • Ангеліна Глогусь із піснею «Моє серце».

              Де подивитися

              Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 можна буде подивитися на офіційному сайті junior.eurovision.ua та на YouTube-каналі Євробачення Україна. Шоу  транслюватиметься з перекладом жестовою мовою: пісні виконуватимуть Анфіса Худашова та Олександр Рудик, а діалоги шоу перекладатимуть Тетяна Журкова та Лада Соколюк. Таким чином, пісенний конкурс стане доступним і для глядачів із порушеннями слуху.

              Журі та ведучі

              Ведучими цьогорічного фіналу Нацвідбору стали постійний коментатор пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко, українська співачка Маша Кондратенко та ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва.

              Серед журі - співак і автор пісень Vlad Darwin, генеральна продюсерка музичних каналів "М1" та "М2" Натела Чхартішвілі-Зацаринна, а також співачка Michelle Andrade.

              Режисерську команду Нацвідбору очолили Антон Пожидаєв, який виступив креативним продюсером і режисером-постановником, та Данило Дємєхін, режисер-постановник і хореограф. Вони спільно працювали над постановками номерів для фіналістів.

              Голосування у Дії

              10 жовтня розпочався перший етап глядацького голосування за переможця Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025. Проголосувати можна через мобільний застосунок Дія. Опитування триватиме з 10:00 10 жовтня до 10:00 12 жовтня. Як і раніше, підсумковий результат визначатиметься за принципом 50/50: половина оцінки - голоси журі, половина - глядацьке голосування.

              Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у два етапи. Другий етап триватиме від виступу першого учасника до завершення виступу останнього, а ведучі шоу повідомлятимуть про початок і кінець голосування. Під час нього глядачі зможуть повторно підтримати свого фаворита або змінити вибір. 

              Віддати голос можуть усі охочі віком від 14 років. Для цього необхідно відкрити застосунок Дія, у розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з шести учасників.

              Переможець Євробачення 2024 Nemo прибув до Києва напередодні концерту 09.10.25, 14:08

              Альона Уткіна

              СуспільствоКультураПублікації
              Дія (сервіс)
              Сумська область
              Охтирка
              Тбілісі
              Мадрид
              Україна