В Сумской области масштабный блэкаут — в Сумах остановились троллейбусы, есть перебои с водой

$44.700.0751.870.04
ukenru
18:57 • 10610 просмотра
"Будущее помнит": в столице на монументе «Родина-мать» запустили арт-инсталляциюPhotoVideo
18:39 • 11525 просмотра
Sense Bank продадут, а средства от продажи направят на нужды Сил обороны — Корецкий
17:33 • 12835 просмотра
Военный комплекс рф, коллаборационисты и бывшие украинские деятели — Зеленский ввел несколько новых пакетов санкций
15:44 • 16824 просмотра
Враг атаковал в Киеве объект критической инфраструктуры, в двух районах могут быть перебои с горячей водой — мэр
20 августа, 15:09 • 17263 просмотра
СЕО украинской компании Fire Point Ирина Терех показала строительство завода по производству ракетного топлива в Дании
Эксклюзив
20 августа, 14:20 • 15622 просмотра
Почему ваш бренд могут не зарегистрировать - объяснение юриста
20 августа, 14:10 • 15218 просмотра
В ЕС собираются разъяснить новые правила временной защиты украинцев "в ближайшие недели"
20 августа, 12:59 • 16167 просмотра
Суд избрал меру пресечения водителю Volkswagen, который въехал в остановку с людьми в КиевеPhoto
20 августа, 12:08 • 16820 просмотра
Прокурор просит для Микитася арест с залогом в 200 млн грнVideo
20 августа, 11:56 • 18067 просмотра
Зеленский: очередной удар рф стал одним из самых циничных, просчитанных и масштабныхVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.3м/с
51%
748мм
Популярные новости
Румыния подняла два F-16 и уничтожила морской дрон - в ЕС отреагировали20 августа, 11:52 • 6992 просмотра
Кабмин освободил часть промышленных потребителей от ограничений электроснабжения - кого это касаетсяPhoto20 августа, 11:55 • 4502 просмотра
В разведке заявили, что кремль предлагает россиянам жить, учиться и умирать в кредит20 августа, 12:51 • 10306 просмотра
В Молдове обнаружили обломки дрона после ночной атаки рф на Украину. Санду отреагировала20 августа, 13:28 • 4596 просмотра
В Киеве обломки вражеского БПЛА упали на бизнес-центр, вспыхнул пожар — мэр20 августа, 14:53 • 5754 просмотра
публикации
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать19 августа, 16:55 • 86610 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 105919 просмотра
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 90219 просмотра
Какие продукты снижают холестерин, а какие могут его повышать19 августа, 11:19 • 103231 просмотра
Реформа БЭБ буксует: после провальной переаттестации руководителей необходимы полная проверка и перезапуск общественного контроля
Эксклюзив
19 августа, 08:02 • 98510 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Ирина Терех
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Борисполь
Бровары
Дания
Реклама
УНН Lite
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 72549 просмотра
Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"19 августа, 06:00 • 93343 просмотра
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 127450 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 130383 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 136523 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Социальная сеть
Северный поток
FAB-250

В Сумской области масштабный блэкаут — в Сумах остановились троллейбусы, есть перебои с водой

Киев • УНН

 • 3092 просмотра

Без света остались Сумы и ряд громад области. В городе остановились троллейбусы, часть объектов водоканала обесточена.

В Сумской области масштабный блэкаут — в Сумах остановились троллейбусы, есть перебои с водой

В части Сумской области произошло масштабное аварийное обесточивание. Об этом передает УНН со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

Детали

Перебои с электроснабжением зафиксировали в ряде населенных пунктов региона, в частности в Сумах. Энергетики уже работают над восстановлением распределения электроэнергии. В компании сообщили, что аварийное отключение охватило часть области.

Уважаемые потребители электроэнергии! В части Сумской области произошло масштабное аварийное обесточивание. Работаем над восстановлением распределения электроэнергии

- говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".

По имеющейся информации, перебои с электроснабжением зафиксировали в Сумах, Белопольской общине, а также в Ахтырке, Кролевце, Конотопе и Тростянце.

В областном центре из-за отсутствия электроэнергии уже возникли перебои в работе городской инфраструктуры. В частности, коммунальное предприятие "Электроавтотранс" сообщило о временной остановке движения троллейбусов. Кроме того, без электроснабжения осталась часть объектов КП "Горводоканал". Вместе с тем о полном прекращении водоснабжения в городе пока не сообщалось.

Отметим, что по состоянию на вторую половину дня 20 августа в "Сумыоблэнерго" не уточняли количество обесточенных потребителей, полный перечень населенных пунктов, охваченных аварией, а также ориентировочные сроки восстановления электроснабжения. Точная причина масштабного аварийного обесточивания также официально не детализирована.

Известно лишь, что авария произошла на фоне очередной массированной комбинированной атаки россии на Украину и повреждений энергетической инфраструктуры в ряде регионов. Вместе с тем сейчас нет официального подтверждения, что именно нынешнее обесточивание в Сумской области непосредственно вызвано российским ударом.

Контекст

Энергетическая инфраструктура Сумской области регулярно подвергается повреждениям вследствие российских атак. Ранее в "Сумыоблэнерго" отмечали, что из-за ударов по сетям часть резервных схем питания была повреждена, поэтому во время аварий возможности быстрого переподключения потребителей на альтернативные линии могут быть ограничены.

Потребители могут проверить информацию о причинах отключения по конкретному адресу в личном кабинете E-Svitlo, на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Отключения" или по телефонам кол-центра: 0 800 300 247 и 0542 659 659.

Напомним

После массированной российской атаки часть Киева осталась без электричества. ДТЭК вернул свет 50 тысячам семей, еще 40 тысяч домов ждут.

Александра Василенко

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Конотоп
Сумская область
Ахтырка
ДТЭК
Украина
Сумы
Киев