В Сумской области масштабный блэкаут — в Сумах остановились троллейбусы, есть перебои с водой

В части Сумской области произошло масштабное аварийное обесточивание. Об этом передает УНН со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

Детали

Перебои с электроснабжением зафиксировали в ряде населенных пунктов региона, в частности в Сумах. Энергетики уже работают над восстановлением распределения электроэнергии. В компании сообщили, что аварийное отключение охватило часть области.

Уважаемые потребители электроэнергии! В части Сумской области произошло масштабное аварийное обесточивание. Работаем над восстановлением распределения электроэнергии - говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".

По имеющейся информации, перебои с электроснабжением зафиксировали в Сумах, Белопольской общине, а также в Ахтырке, Кролевце, Конотопе и Тростянце.

В областном центре из-за отсутствия электроэнергии уже возникли перебои в работе городской инфраструктуры. В частности, коммунальное предприятие "Электроавтотранс" сообщило о временной остановке движения троллейбусов. Кроме того, без электроснабжения осталась часть объектов КП "Горводоканал". Вместе с тем о полном прекращении водоснабжения в городе пока не сообщалось.

Отметим, что по состоянию на вторую половину дня 20 августа в "Сумыоблэнерго" не уточняли количество обесточенных потребителей, полный перечень населенных пунктов, охваченных аварией, а также ориентировочные сроки восстановления электроснабжения. Точная причина масштабного аварийного обесточивания также официально не детализирована.

Известно лишь, что авария произошла на фоне очередной массированной комбинированной атаки россии на Украину и повреждений энергетической инфраструктуры в ряде регионов. Вместе с тем сейчас нет официального подтверждения, что именно нынешнее обесточивание в Сумской области непосредственно вызвано российским ударом.

Контекст

Энергетическая инфраструктура Сумской области регулярно подвергается повреждениям вследствие российских атак. Ранее в "Сумыоблэнерго" отмечали, что из-за ударов по сетям часть резервных схем питания была повреждена, поэтому во время аварий возможности быстрого переподключения потребителей на альтернативные линии могут быть ограничены.

Потребители могут проверить информацию о причинах отключения по конкретному адресу в личном кабинете E-Svitlo, на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Отключения" или по телефонам кол-центра: 0 800 300 247 и 0542 659 659.

Напомним

После массированной российской атаки часть Киева осталась без электричества. ДТЭК вернул свет 50 тысячам семей, еще 40 тысяч домов ждут.