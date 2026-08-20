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Financial Times

На Сумщині масштабний блекаут - у Сумах зупинилися тролейбуси, є перебої з водою

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Без світла залишилися Суми та низка громад області. У місті зупинилися тролейбуси, частина об’єктів водоканалу знеструмлена.

На Сумщині масштабний блекаут - у Сумах зупинилися тролейбуси, є перебої з водою

У частині Сумської області сталося масштабне аварійне знеструмлення. Про це передає УНН із посиланням на АТ "Сумиобленерго".

Деталі

Перебої з електропостачанням зафіксували у низці населених пунктів регіону, зокрема в Сумах. Енергетики вже працюють над відновленням розподілу електроенергії. У компанії повідомили, що аварійне відключення охопило частину області.

Шановні споживачі електроенергії! У частині Сумщини маємо масштабне аварійне знеструмлення. Працюємо над відновленням розподілу електроенергії

- йдеться у повідомленні "Сумиобленерго".

За наявною інформацією, перебої з електропостачанням зафіксували у Сумах, Білопільській громаді, а також в Охтирці, Кролевці, Конотопі та Тростянці.

В обласному центрі через відсутність електроенергії вже виникли перебої у роботі міської інфраструктури. Зокрема, комунальне підприємство "Електроавтотранс" повідомило про тимчасову зупинку руху тролейбусів. Крім того, без електропостачання залишилася частина об'єктів КП "Міськводоканал". Водночас про повне припинення водопостачання у місті наразі не повідомлялося.

Зауважимо, що станом на другу половину дня 20 серпня у "Сумиобленерго" не уточнювали кількість знеструмлених споживачів, повний перелік населених пунктів, охоплених аварією, а також орієнтовні строки відновлення електропостачання. Точна причина масштабного аварійного знеструмлення також офіційно не деталізована.

Відомо лише, що аварія сталася на тлі чергової масованої комбінованої атаки росії на Україну та пошкоджень енергетичної інфраструктури в низці регіонів. Водночас наразі немає офіційного підтвердження, що саме нинішнє знеструмлення на Сумщині безпосередньо спричинене російським ударом.

Контекст

Енергетична інфраструктура Сумської області регулярно зазнає пошкоджень унаслідок російських атак. Раніше в "Сумиобленерго" зазначали, що через удари по мережах частина резервних схем живлення була пошкоджена, тому під час аварій можливості швидкого перепідключення споживачів на альтернативні лінії можуть бути обмеженими.

Споживачі можуть перевірити інформацію про причини відключення за конкретною адресою в особистому кабінеті E-Svitlo, на сайті АТ "Сумиобленерго" у розділі "Відключення" або за телефонами кол-центру: 0 800 300 247 та 0542 659 659.

Нагадаємо

Після масованої російської атаки частина Києва залишилася без електрики. ДТЕК повернув світло 50 тисячам родин, ще 40 тисяч осель чекають.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Конотоп
Сумська область
Охтирка
ДТЕК
Україна
Суми
Київ