Оккупанты ночью ударили "Ланцетом" по автодороге на Харьковщине: загорелась машина

российские войска за сутки обстреляли два района Харьковской области, в частности ночью нанесли удар дроном «Ланцет» по автодороге Харьков-Богодухов-Ахтырка. Обошлось без пострадавших. Один человек в области погиб из-за подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете, сообщил в пятницу председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Как указал Синегубов, за сутки ударов по Харькову не зафиксировано. В области армия рф обстреляла:

18 октября 02:13 Богодуховский р-н, Богодуховская ТГ, с. Щербаки, автодорога Харьков-Богодухов-Ахтырка. В результате удара БПЛА «Ланцет» горела машина.

11:30 Чугуевский р-н, Старосалтовская ТГ, с. Старый Салтов, мост через р. Северский Донец. Обстрел КАБ, попадание в воду. Информация о пострадавших не поступала.

11:30 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Бугаевка. В результате обстрела КАБ повреждено здание ресторана, одно из помещений комплекса разрушено полностью.

Также председатель ОВА рассказал, что в Васищеве Безлюдовской ТГ в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете в лесополосе погиб 44-летний мужчина.

Что касается эвакуации, то за сутки, по словам главы ОГА, с Купянского и Боровского направлений вывезли 245 человек (среди них - 29 детей).

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