Окупанти вночі вдарили "Ланцетом" по автошляху на Харківщині: загорілась автівка

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5852 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 15970 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 32439 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 47792 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82495 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66930 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79110 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94042 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87410 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179255 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
56%
Популярнi новини

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 12132 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10755 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10118 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 4248 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 5628 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 32439 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179255 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335102 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268867 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379261 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2058 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 47792 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18497 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23602 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29268 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Окупанти вночі вдарили "Ланцетом" по автошляху на Харківщині: загорілась автівка

Київ • УНН

 • 18328 перегляди

російські війська обстріляли два райони Харківської області. Вночі завдали удару дроном "Ланцет" по автошляху Харків-Богодухів-Охтирка, загорілась автівка. Один чоловік загинув через підрив на вибухонебезпечному предметі.

Окупанти вночі вдарили "Ланцетом" по автошляху на Харківщині: загорілась автівка

російські війська за добу обстріляли два райони Харківської області, зокрема вночі завдали удару дроном "Ланцет" по автошляху Харків-Богодухів-Охтирка. Обійшлось без постраждалих. Одна людина в області загинула через підрив на невідомому вибухонебезпечному предметі, повідомив у пятницю голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Як вказав Синєгубов, за добу ударів по Харкову не зафіксовано. В області армія рф обстріляла:

  • 18 жовтня 02:13 Богодухівський р-н, Богодухівська ТГ, с. Щербаки, автошлях Харків-Богодухів-Охтирка. Внаслідок удару БПЛА «Ланцет» горіла автівка.
  •  11:30 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, с. Старий Салтів, міст через р. Сіверський Донець. Обстріл КАБ, влучання в воду. Інформація про постраждалих не надходила.
  •  11:30 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Бугаївка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджена будівля ресторану, одне з приміщень комплексу зруйноване повністю.

Також голова ОВА розповів, що у Васищеві Безлюдівської ТГ внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі в лісосмузі загинув 44-річний чоловік.

Щодо евакуації, то за добу, зі слів голови ОВА, з Купʼянського та Борівського напрямків вивезли 245 людей (серед них - 29 дітей).

На Херсонщині росіяни поцілили у кав'ярню та торгівельний центр: за добу троє поранених18.10.24, 09:09 • 13743 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Охтирка
Богодухів
Чугуїв
Куп'янськ
Харків
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72