Окупанти вночі вдарили "Ланцетом" по автошляху на Харківщині: загорілась автівка
Київ • УНН
російські війська обстріляли два райони Харківської області. Вночі завдали удару дроном "Ланцет" по автошляху Харків-Богодухів-Охтирка, загорілась автівка. Один чоловік загинув через підрив на вибухонебезпечному предметі.
російські війська за добу обстріляли два райони Харківської області, зокрема вночі завдали удару дроном "Ланцет" по автошляху Харків-Богодухів-Охтирка. Обійшлось без постраждалих. Одна людина в області загинула через підрив на невідомому вибухонебезпечному предметі, повідомив у пятницю голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Як вказав Синєгубов, за добу ударів по Харкову не зафіксовано. В області армія рф обстріляла:
- 18 жовтня 02:13 Богодухівський р-н, Богодухівська ТГ, с. Щербаки, автошлях Харків-Богодухів-Охтирка. Внаслідок удару БПЛА «Ланцет» горіла автівка.
- 11:30 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, с. Старий Салтів, міст через р. Сіверський Донець. Обстріл КАБ, влучання в воду. Інформація про постраждалих не надходила.
- 11:30 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Бугаївка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджена будівля ресторану, одне з приміщень комплексу зруйноване повністю.
Також голова ОВА розповів, що у Васищеві Безлюдівської ТГ внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі в лісосмузі загинув 44-річний чоловік.
Щодо евакуації, то за добу, зі слів голови ОВА, з Купʼянського та Борівського напрямків вивезли 245 людей (серед них - 29 дітей).
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