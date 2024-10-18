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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Херсонщині росіяни поцілили у кав'ярню та торгівельний центр: за добу троє поранених

Київ • УНН

 • 13743 перегляди

За добу російські війська атакували 12 населених пунктів Херсонської області, поцілили в кав'ярню та торговий центр. Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

На Херсонщині росіяни поцілили у кав'ярню та торгівельний центр: за добу троє поранених

російські війська минулої доби, 17 жовтня, обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих  ударів троє людей отримали поранення, є пошкодження.  Про це у п'ятницю повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН

Деталі

За словами Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Придніпровське, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, Станіслав, Берислав, Одрадокам'янка, Нововоронцовка, Новорайськ та місто Херсон.

російські військові поцілили в кав'ярню та торгівельний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 3 людини  дістали поранення", - написав Прокудін.

Війська рф завдали 234 удари по 9 населених пунктах Запоріжжя18.10.24, 07:24 • 102147 переглядiв

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