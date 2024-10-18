На Херсонщині росіяни поцілили у кав'ярню та торгівельний центр: за добу троє поранених
Київ • УНН
За добу російські війська атакували 12 населених пунктів Херсонської області, поцілили в кав'ярню та торговий центр. Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
російські війська минулої доби, 17 жовтня, обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих ударів троє людей отримали поранення, є пошкодження. Про це у п'ятницю повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За словами Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Придніпровське, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, Станіслав, Берислав, Одрадокам'янка, Нововоронцовка, Новорайськ та місто Херсон.
російські військові поцілили в кав'ярню та торгівельний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - написав Прокудін.
Війська рф завдали 234 удари по 9 населених пунктах Запоріжжя18.10.24, 07:24 • 102147 переглядiв