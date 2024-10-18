На Херсонщине россияне попали в кафе и торговый центр: за сутки трое раненых
Киев • УНН
За сутки российские войска атаковали 12 населенных пунктов Херсонской области, попали в кафе и торговый центр. В результате обстрелов три человека получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.
российские войска за прошедшие сутки, 17 октября, обстреляли 12 населенных пунктов Херсонской области. В результате вражеских ударов три человека получили ранения, есть повреждения. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомыс, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Александровка, Широкая Балка, Станислав, Берислав, Одрадокаменка, Нововоронцовка, Новорайск и город Херсон.
российские военные попали в кафе и торговое заведение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частные автомобили.
«Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения», - написал Прокудин.
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