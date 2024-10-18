На Херсонщине россияне попали в кафе и торговый центр: за сутки трое раненых

ukenru
Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
  •  101599 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
  •  106932 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Эксклюзив
Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
  •  107890 просмотра

Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Эксклюзив
Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны
  •  106987 просмотра

Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны

Эксклюзив
Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп
  •  101576 просмотра

Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
  •  100170 просмотра

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
  •  100924 просмотра

Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Эксклюзив
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
  •  119460 просмотра

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Эксклюзив
Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
  •  82781 просмотра

Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

Эксклюзив
Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
17 октября 2024, 07:00  •  100806 просмотра

Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп считает Зеленского виновным в войне россии против Украины

Трамп считает Зеленского виновным в войне россии против Украины

  •  52697 просмотра
Украина в этом году увеличила производственные мощности дроновой индустрии в 10 раз - Минцифры

Украина в этом году увеличила производственные мощности дроновой индустрии в 10 раз - Минцифры

  •  19315 просмотра
Среди союзников по НАТО нет консенсуса относительно приглашения Украины - Белый дом

Среди союзников по НАТО нет консенсуса относительно приглашения Украины - Белый дом

  •  51266 просмотра
Пропаганда рф распространяет фейк от имени UNITED24 о якобы привлечении польских военных к работе в ТЦК

Пропаганда рф распространяет фейк от имени UNITED24 о якобы привлечении польских военных к работе в ТЦК

  •  59142 просмотра
Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

  •  32165 просмотра
публикации
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  121444 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

  •  119460 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

16 октября 2024, 12:02  •  145422 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  175985 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  158634 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

  •  32165 просмотра
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

  •  75819 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября 2024, 03:07  •  113945 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  118401 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  105975 просмотра
Актуальное
На Херсонщине россияне попали в кафе и торговый центр: за сутки трое раненых

На Херсонщине россияне попали в кафе и торговый центр: за сутки трое раненых

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 06:09  •  5529 просмотра

Read in English

За сутки российские войска атаковали 12 населенных пунктов Херсонской области, попали в кафе и торговый центр. В результате обстрелов три человека получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.

российские войска за прошедшие сутки, 17 октября, обстреляли 12 населенных пунктов Херсонской области. В результате вражеских  ударов три человека получили ранения, есть повреждения.  Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомыс, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Александровка, Широкая Балка, Станислав, Берислав, Одрадокаменка, Нововоронцовка, Новорайск и город Херсон.

российские военные попали в кафе и торговое заведение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частные автомобили.

«Из-за российской агрессии 3 человека  получили ранения», - написал Прокудин.

Войска рф нанесли 234 удара по 9 населенным пунктам Запорожья18 октября 2024, 04:24 • 14353 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonХерсон