В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Киев • УНН
В Александрии водитель Toyota Rav4, двигаясь задним ходом, зацепила открытой дверцей 15-летнюю дочь. Девочка упала под колеса авто и умерла в больнице от полученных травм.
В Александрии Кировоградской области водительница неумышленно убила собственную дочь, что-то перепутав в управлении авто. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Происшествие произошло во дворе жилого дома. Женщина, управлявшая Toyota Rav4, что-то перепутала в управлении и начала сдавать назад. При этом она задела открытыми дверцами свою 15-летнюю дочь.
Девочка упала и попала под колеса авто. В больнице от полученных травм ребенок скончался. Сейчас проводится расследование всех обстоятельств инцидента.
