Эксклюзив
07:17 • 10335 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 97672 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 64395 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 66577 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 59977 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 51137 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 246432 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213567 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168077 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 155176 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
07:17 • 10350 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 349516 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 306542 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь

Киев • УНН

 • 2026 просмотра

В Александрии водитель Toyota Rav4, двигаясь задним ходом, зацепила открытой дверцей 15-летнюю дочь. Девочка упала под колеса авто и умерла в больнице от полученных травм.

В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь

В Александрии Кировоградской области водительница неумышленно убила собственную дочь, что-то перепутав в управлении авто. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Происшествие произошло во дворе жилого дома. Женщина, управлявшая Toyota Rav4, что-то перепутала в управлении и начала сдавать назад. При этом она задела открытыми дверцами свою 15-летнюю дочь.

Девочка упала и попала под колеса авто. В больнице от полученных травм ребенок скончался. Сейчас проводится расследование всех обстоятельств инцидента. 

Напомним

На автодороге Харьков-Ахтырка произошло смертельное ДТП с участием трех авто. Погибли двое пассажиров Hyundai, водитель в состоянии эмоционального потрясения покончил с собой.

Женщина совершила самоубийство, убив также своего ребенка, выпрыгнув с 19-го этажа в Харькове.

Кэтлин Фолбигг провела 20 лет в тюрьме после того, как присяжные установили, что она убила сыновей Калеба и Патрика, а также дочерей Сару и Лору в течение десяти лет. 

Лилия Подоляк

