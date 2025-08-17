В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь

В Александрии Кировоградской области водительница неумышленно убила собственную дочь, что-то перепутав в управлении авто. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Происшествие произошло во дворе жилого дома. Женщина, управлявшая Toyota Rav4, что-то перепутала в управлении и начала сдавать назад. При этом она задела открытыми дверцами свою 15-летнюю дочь.

Девочка упала и попала под колеса авто. В больнице от полученных травм ребенок скончался. Сейчас проводится расследование всех обстоятельств инцидента.

