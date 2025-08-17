$41.450.00
Ексклюзив
07:17 • 9558 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку

Київ • УНН

 • 672 перегляди

В Олександрії водійка Toyota Rav4, рухаючись заднім ходом, зачепила відкритими дверцятами 15-річну доньку. Дівчинка впала під колеса авто і померла в лікарні від отриманих травм.

В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку

В Олександрії на Кіровоградщині водійка ненавмисно вбила власну доньку, щось переплутавши у керуванні авто. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія стала у дворі житлового будинку. Жінка, яка керувала Toyota Rav4, щось переплутала у керування та почала здавати назад. По цьому вони зачепила відкритими дверцятами свою 15-річну доньку.

Дівчинка впала та потрапила під колеса авто. В лікарні від отриманих травм дитина померла. Наразі проводиться розслідування усіх обставин інциденту. 

Нагадаємо

На автодорозі Харків-Охтирка сталася смертельна ДТП за участі трьох авто. Загинули двоє пасажирів Hyundai, водій в стані емоційного потрясіння наклав на себе руки.

Жінка вчинила самогубство, вбиши також свою дитину, вистрибнувши з 19-поверху у Харкові.

Кетлін Фолбігг провела 20 років у в'язниці після того, як присяжні встановили, що вона вбила синів Калеба та Патріка, а також дочок Сару та Лору протягом десяти років. 

Лілія Подоляк

