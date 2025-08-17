В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Київ • УНН
В Олександрії водійка Toyota Rav4, рухаючись заднім ходом, зачепила відкритими дверцятами 15-річну доньку. Дівчинка впала під колеса авто і померла в лікарні від отриманих травм.
В Олександрії на Кіровоградщині водійка ненавмисно вбила власну доньку, щось переплутавши у керуванні авто. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія стала у дворі житлового будинку. Жінка, яка керувала Toyota Rav4, щось переплутала у керування та почала здавати назад. По цьому вони зачепила відкритими дверцятами свою 15-річну доньку.
Дівчинка впала та потрапила під колеса авто. В лікарні від отриманих травм дитина померла. Наразі проводиться розслідування усіх обставин інциденту.
