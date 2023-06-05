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Матір, яка в Австралії відсиділа 20 років за смерть 4 дітей, відпустили після нових доказів

Київ • УНН

 • 1322818 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Жінку, яку колись називали "найстрашнішою серійною вбивцею в Австралії", помилували після того, як з'явилися нові докази того, що вона не вбивала своїх чотирьох малолітніх дітей, пише УНН з посиланням на BBC.

Матір, яка в Австралії відсиділа 20 років за смерть 4 дітей, відпустили після нових доказів

Деталі

Кетлін Фолбігг провела 20 років у в'язниці після того, як присяжні встановили, що вона вбила синів Калеба та Патріка, а також дочок Сару та Лору протягом десяти років.

Але недавнє розслідування показало, що вчені вважають, що вони могли померти природною смертю.

Фолбігг, яка завжди заявляла про свою невинуватість, у 2003 році була засуджена до 25 років ув'язнення за вбивство трьох дітей та ненавмисне вбивство її першого сина Калеба.

Кожна дитина раптово померла з 1989 по 1999 рік у віці від 19 днів до 19 місяців, і прокурори на суді стверджували, що вона задушила їх.

До цього уже були апеляції та окреме розслідування справи у 2019 році, але лише під час нового розслідування, яке очолив суддя у відставці Том Батерст, прокуратура визнала, що дослідження генних мутацій змінили їхнє розуміння смерті дітей.

Генеральний прокурор Нового Південного Уельсу Майкл Дейлі в понеділок оголосив, що Батерст дійшов "твердої думки", що існують розумні сумніви в тому, що Фолбігг винна в кожному з правопорушень.

У результаті губернатор Нового Південного Уельсу підписав повне помилування і наказав негайно звільнити Фолбігг з в'язниці. "Для неї це було 20-річне випробування... Я бажаю їй миру", - сказав Дейлі.

За словами Дейлі, беззаперечне помилування не скасовує засудження Фолбігг. Має бути рішення Апеляційного суду у кримінальних справах, якщо Батерст вирішить передати йому справу - процес, який може зайняти до року.

Якщо її вироки буде скасовано, вона потенційно може подати до суду на уряд Нового Південного Уельсу на мільйони доларів як компенсацію.

Фолбігг зустріла біля воріт в'язниці її подруга Трейсі Чепмен, яка брала участь у кампанії за її звільнення.

Багаторічна кампанія зі звільнення Фолбігг почалася, коли група імунологів виявила, що її дочки, Сара і Лора, мають спільну генетичну мутацію, яка може спричинити раптову зупинку серця. Також були виявлені докази того, що її сини, Калеб і Патрік, мали іншу генетичну мутацію, пов'язану з раптовим початком епілепсії у мишей.

Доповнення

Справа 55-річної жінки була названа однією з найбільших судових помилок в Австралії.

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