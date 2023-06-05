Мать, которая в Австралии отсидела 20 лет за смерть 4 детей, отпустили после новых доказательств

Детали

Кэтлин Фолбигг провела 20 лет в тюрьме после того, как присяжные установили, что она убила сыновей Калеба и Патрика, а также дочерей Сару и Лору в течение десяти лет.

Но недавнее расследование показало, что ученые считают, что они могли умереть естественной смертью.

Фолбигг, которая всегда заявляла о своей невиновности, в 2003 году была приговорена к 25 годам заключения за убийство троих детей и непредумышленное убийство ее первого сына Калеба.

Каждый ребенок внезапно умер с 1989 по 1999 год в возрасте от 19 дней до 19 месяцев, и прокуроры на суде утверждали, что она задушила их.

До этого уже были апелляции и отдельное расследование дела в 2019 году, но только во время нового расследования, которое возглавил судья в отставке Том Батерст, прокуратура признала, что исследования генных мутаций изменили их понимание смерти детей.

Генеральный прокурор Нового Южного Уэльса Майкл Дейли в понедельник объявил, что Батерст пришел к "твердому мнению", что существуют разумные сомнения в том, что Фолбигг виновна в каждом из правонарушений.

В результате губернатор Нового Южного Уэльса подписал полное помилование и приказал немедленно освободить Фолбигг из тюрьмы. "Для нее это было 20-летнее испытание... Я желаю ей мира", - сказал Дейли.

По словам Дейли, безоговорочное помилование не отменяет осуждение Фолбигг. Предстоит решение Апелляционного суда по уголовным делам, если Батерст решит передать ему дело - процесс, который может занять до года.

Если ее приговоры будут отменены, она потенциально может подать в суд на правительство Нового Южного Уэльса на миллионы долларов в качестве компенсации.

Фолбигг встретила у ворот тюрьмы ее подруга Трейси Чепмен, которая участвовала в кампании за ее освобождение.

Многолетняя кампания по освобождению Фолбигг началась, когда группа иммунологов обнаружила, что ее дочери, Сара и Лора, имеют общую генетическую мутацию, которая может вызвать внезапную остановку сердца. Также были обнаружены доказательства того, что ее сыновья, Калеб и Патрик, имели другую генетическую мутацию, связанную с внезапным началом эпилепсии у мышей.

Дополнение

Дело 55-летней женщины было названо одной из самых больших судебных ошибок в Австралии.