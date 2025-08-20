В Ахтырке от атаки РФ уже 14 пострадавших, включая семью с тремя детьми

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 августа, 21:51 • 8212 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 103243 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 92730 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 89682 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 36028 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 99791 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74347 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 87095 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 104182 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 80677 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
64%
747мм
Популярные новости
В Венгрии заявили, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу и предостерегли Украину от повторных атакPhoto19 августа, 21:28 • 4192 просмотра
Зеленский сменил стиль для встречи с Трампом: черный костюм стал «талисманом счастья» и «надеждой на мир»19 августа, 22:02 • 10205 просмотра
Заповедные земли на Волыни "ушли с молотка" за бесценок: ГБР разоблачило топ-чиновника Госгеокадастра19 августа, 22:19 • 4948 просмотра
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС20 августа, 00:13 • 8822 просмотра
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь02:28 • 10736 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 103283 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 92764 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 89719 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 71027 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 56284 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Каролин Ливитт
Юлия Свириденко
Александр Ван дер Беллен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 19664 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 55396 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 118689 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 70082 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 125902 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Выборы
КАБ-500
КАБ-250

В Ахтырке от атаки РФ уже 14 пострадавших, включая семью с тремя детьми

Киев • УНН

 • 1584 просмотра

Российские войска атаковали Ахтырку 15 беспилотниками 20 августа 2025 года. Повреждено по меньшей мере 13 домов, 14 человек обратились за медицинской помощью, среди них семья с тремя детьми.

В Ахтырке от атаки РФ уже 14 пострадавших, включая семью с тремя детьми

В Сумской области в результате ночной массированной атаки российских войск дронами на Ахтырку известно уже о 14 пострадавших, сообщили в среду в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 20 августа в период с 00:05 до 00:18 оккупанты атаковали, по предварительным данным, 15 беспилотниками частный сектор в городе Ахтырка Сумской области.

За медицинской помощью обратились 14 человек, среди которых семья с тремя детьми - 5-месячным, 4-летним и 6-летним мальчиками

- сообщили в прокуратуре.

Повреждены или уничтожены, как указано, по меньшей мере 13 домов.

На Сумщине в результате массированного обстрела РФ ранены 12 человек, среди них дети: фото последствий20.08.25, 06:55 • 2296 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Ребенок
Сумская область
Ахтырка
Беспилотный летательный аппарат