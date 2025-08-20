В Ахтырке от атаки РФ уже 14 пострадавших, включая семью с тремя детьми
Киев • УНН
Российские войска атаковали Ахтырку 15 беспилотниками 20 августа 2025 года. Повреждено по меньшей мере 13 домов, 14 человек обратились за медицинской помощью, среди них семья с тремя детьми.
В Сумской области в результате ночной массированной атаки российских войск дронами на Ахтырку известно уже о 14 пострадавших, сообщили в среду в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 20 августа в период с 00:05 до 00:18 оккупанты атаковали, по предварительным данным, 15 беспилотниками частный сектор в городе Ахтырка Сумской области.
За медицинской помощью обратились 14 человек, среди которых семья с тремя детьми - 5-месячным, 4-летним и 6-летним мальчиками
Повреждены или уничтожены, как указано, по меньшей мере 13 домов.
На Сумщине в результате массированного обстрела РФ ранены 12 человек, среди них дети: фото последствий20.08.25, 06:55 • 2296 просмотров