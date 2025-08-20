В Ахтырке от атаки РФ уже 14 пострадавших, включая семью с тремя детьми

В Сумской области в результате ночной массированной атаки российских войск дронами на Ахтырку известно уже о 14 пострадавших, сообщили в среду в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.

По данным следствия, 20 августа в период с 00:05 до 00:18 оккупанты атаковали, по предварительным данным, 15 беспилотниками частный сектор в городе Ахтырка Сумской области.

За медицинской помощью обратились 14 человек, среди которых семья с тремя детьми - 5-месячным, 4-летним и 6-летним мальчиками