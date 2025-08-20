$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 56457 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 99174 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 89396 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 86646 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 54898 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 35282 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 99368 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74148 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87029 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 104133 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 99195 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 89409 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 63923 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 86660 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 69620 перегляди
В Охтирці від атаки рф уже 14 постраждалих, включаючи родину з трьома дітьми

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Російські війська атакували Охтирку 15 безпілотниками 20 серпня 2025 року. Пошкоджено щонайменше 13 будинків, 14 людей звернулися за медичною допомогою, серед них родина з трьома дітьми.

В Охтирці від атаки рф уже 14 постраждалих, включаючи родину з трьома дітьми

У Сумській області внаслідок нічної масованої атаки російських військ дронами на Охтирку відомо про вже 14 постраждалих, повідомили у середу у Сумській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 20 серпня у період з 00:05 до 00:18 окупанти атакували, за попередніми даними, 15 безпілотниками приватний сектор у місті Охтирка Сумської області.

За медичною допомогою звернулось 14 людей, серед яких родина з трьома дітьми - 5-місячним, 4-річним та 6-річним хлопчиками

- повідомили у прокуратурі.

Пошкоджено чи знищено, як вказано, щонайменше 13 будинків.

На Сумщині внаслідок масованого обстрілу рф поранено 12 людей, серед них діти: фото наслідків20.08.25, 06:55 • 1846 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Дитина
Сумська область
Охтирка
Безпілотний літальний апарат