В Охтирці від атаки рф уже 14 постраждалих, включаючи родину з трьома дітьми
Київ • УНН
Російські війська атакували Охтирку 15 безпілотниками 20 серпня 2025 року. Пошкоджено щонайменше 13 будинків, 14 людей звернулися за медичною допомогою, серед них родина з трьома дітьми.
У Сумській області внаслідок нічної масованої атаки російських військ дронами на Охтирку відомо про вже 14 постраждалих, повідомили у середу у Сумській обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 20 серпня у період з 00:05 до 00:18 окупанти атакували, за попередніми даними, 15 безпілотниками приватний сектор у місті Охтирка Сумської області.
За медичною допомогою звернулось 14 людей, серед яких родина з трьома дітьми - 5-місячним, 4-річним та 6-річним хлопчиками
Пошкоджено чи знищено, як вказано, щонайменше 13 будинків.
