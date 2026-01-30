На Сумщине ограничили движение грузовиков из-за непогоды: что нужно знать водителям

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 360 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 2516 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но Россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 8346 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 15029 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 24278 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 31879 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 38465 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 61023 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 45421 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 33740 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.8м/с
80%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 13203 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 33000 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 37837 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 26180 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 12184 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 64695 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 51087 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 53609 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 113660 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 141595 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Марко Рубио
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Днепропетровская область
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 2678 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 4406 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 28794 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 29061 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 51606 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Фильм
Микоян МиГ-29

На Сумщине ограничили движение грузовиков из-за непогоды: что нужно знать водителям

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Служба восстановления в Сумской области ввела ограничение движения грузовых и крупногабаритных транспортных средств с 30 января из-за интенсивного снега и гололеда. Ограничение действует на дорогах Н-07, Н-12 и Н-12-1 для предотвращения ДТП и заторов.

На Сумщине ограничили движение грузовиков из-за непогоды: что нужно знать водителям

Ограничения движения транспорта введены в Сумской области из-за осложнения погодных условий, пишет УНН со ссылкой на Агентство восстановления.

В связи со сложными погодными условиями (интенсивный снег и гололедица) Служба восстановления в Сумской области вводит ограничения движения грузовых и крупногабаритных транспортных средств на отдельных участках дорог

- сообщили в ведомстве.

Такие меры, как указано, имеют целью повысить безопасность движения, предотвратить ДТП, образование заторов и скопления транспорта.

В частности, как сообщил и.о. мэра Сум Андрей Кобзарь, "вчера вечером и сегодня ночью в городе продолжался снегопад".

"Ограничение будет действовать 30 января с 13.00 на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения", - отметили в агентстве и перечислили участки дорог:

  • Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка на участке км 230+347 - км 296+280 (село Недригайлов - город Сумы);
    • Н-12 Сумы - Полтава на участке км 10+809-км 73+690 (город Сумы - город Ахтырка);
      • Н-12-1 объезд города Сумы на участке км 0+000-км 19+045.

        О снятии ограничения движения, как указано, будет сообщено дополнительно.

        Водители, отметили в агентстве, могут переждать непогоду в заранее определенных местах временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и вблизи объектов дорожного сервиса.

        Дополнение

        По данным агентства, осложненные погодные условия наблюдались на автомобильных дорогах государственного значения в Украине с утра. В западных и отдельных центральных областях местами идет снег, в Винницкой и Черкасской областях - снег с дождем, в ряде северных, восточных и южных регионов - дождь. В Ивано-Франковской области высота снежного покрова достигает до 20 см. На остальной территории существенных осадков не зафиксировано. Дорожное покрытие преимущественно мокрое, в Черкасской области местами образовалась гололедица.

        На горных перевалах Ивано-Франковской области зафиксирован мокрый снег (10-20 см за сутки), на Яблуницком и Орявском перевалах покрытие мокрое. На отдельных участках проводится обработка дорог противогололедными материалами.

        Юлия Шрамко

        ОбществоАвтоПогода и окружающая среда
        Морозы в Украине
        Дорожно-транспортное происшествие
        Дожди в Украине
        Снег в Украине
        Винницкая область
        Ивано-Франковская область
        Сумская область
        Черкасская область
        Ахтырка
        Украина
        Полтава
        Сумы
        Киев