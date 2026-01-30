На Сумщине ограничили движение грузовиков из-за непогоды: что нужно знать водителям

Ограничения движения транспорта введены в Сумской области из-за осложнения погодных условий, пишет УНН со ссылкой на Агентство восстановления.

В связи со сложными погодными условиями (интенсивный снег и гололедица) Служба восстановления в Сумской области вводит ограничения движения грузовых и крупногабаритных транспортных средств на отдельных участках дорог - сообщили в ведомстве.

Такие меры, как указано, имеют целью повысить безопасность движения, предотвратить ДТП, образование заторов и скопления транспорта.

В частности, как сообщил и.о. мэра Сум Андрей Кобзарь, "вчера вечером и сегодня ночью в городе продолжался снегопад".

"Ограничение будет действовать 30 января с 13.00 на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения", - отметили в агентстве и перечислили участки дорог:

Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка на участке км 230+347 - км 296+280 (село Недригайлов - город Сумы);

Н-12 Сумы - Полтава на участке км 10+809-км 73+690 (город Сумы - город Ахтырка);

Н-12-1 объезд города Сумы на участке км 0+000-км 19+045.

О снятии ограничения движения, как указано, будет сообщено дополнительно.

Водители, отметили в агентстве, могут переждать непогоду в заранее определенных местах временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и вблизи объектов дорожного сервиса.

Дополнение

По данным агентства, осложненные погодные условия наблюдались на автомобильных дорогах государственного значения в Украине с утра. В западных и отдельных центральных областях местами идет снег, в Винницкой и Черкасской областях - снег с дождем, в ряде северных, восточных и южных регионов - дождь. В Ивано-Франковской области высота снежного покрова достигает до 20 см. На остальной территории существенных осадков не зафиксировано. Дорожное покрытие преимущественно мокрое, в Черкасской области местами образовалась гололедица.

На горных перевалах Ивано-Франковской области зафиксирован мокрый снег (10-20 см за сутки), на Яблуницком и Орявском перевалах покрытие мокрое. На отдельных участках проводится обработка дорог противогололедными материалами.