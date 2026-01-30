На Сумщині обмежили рух вантажівок через негоду: що треба знати водіям

Обмеження руху транспорту ввели у Сумській області через ускладнення погодних умов, пише УНН з посиланням на Агентство відновлення.

У зв’язку зі складними погодними умовами (інтенсивний сніг та ожеледиця) Служба відновлення у Сумській області вводить обмеження руху вантажних та великогабаритних транспортних засобів на окремих ділянках доріг - повідомили у відомстві.

Такі заходи, як вказано, мають на меті підвищити безпеку руху, запобігти ДТП, утворенню заторів і скупченню транспорту.

Зокрема, як повідомив в.о. мера Сум Андрій Кобзар, "вчора ввечері та сьогодні вночі у місті тривав снігопад".

"Обмеження діятиме 30 січня з 13.00 на автомобільних дорогах загального користування державного значення", - зазначили в агентстві і перелічили ділянки доріг:

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка на ділянці км 230+347 - км 296+280 (село Недригайлів - місто Суми);

Н-12 Суми - Полтава на ділянці км 10+809-км 73+690 (місто Суми - місто Охтирка);

Н-12-1 об'їзд міста Суми на ділянці км 0+000-км 19+045.

Про зняття обмеження руху, як вказано, буде повідомлено додатково.

Водії, зазначили в агентстві, можуть перечекати негоду в заздалегідь визначених місцях тимчасової стоянки транспортних засобів у смугах відведення автомобільних доріг та поблизу об’єктів дорожнього сервісу.

Доповнення

За даними агентства, ускладнені погодні умови спостерігалися на автомобільних дорогах державного значення в Україні з ранку. У західних та окремих центральних областях місцями йде сніг, у Вінницькій та Черкаській областях - сніг з дощем, у низці північних, східних і південних регіонів - дощ. В Івано-Франківській області висота снігового покриву сягає до 20 см. На решті території істотних опадів не зафіксовано. Дорожнє покриття переважно мокре, у Черкаській області місцями утворилася ожеледиця.

На гірських перевалах Івано-Франківської області зафіксовано мокрий сніг (10-20 см за добу), на Яблуницькому та Орявському перевалах покриття мокре. На окремих ділянках проводиться обробка доріг протиожеледними матеріалами.