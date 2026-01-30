$42.850.08
Ексклюзив
12:21 • 1530 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 4716 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 10328 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 16397 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 25558 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 32708 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 39312 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 62174 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 46235 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 34129 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
На Сумщині обмежили рух вантажівок через негоду: що треба знати водіям

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Служба відновлення у Сумській області ввела обмеження руху вантажних та великогабаритних транспортних засобів з 30 січня через інтенсивний сніг та ожеледицю. Обмеження діє на дорогах Н-07, Н-12 та Н-12-1 для запобігання ДТП та заторів.

На Сумщині обмежили рух вантажівок через негоду: що треба знати водіям

Обмеження руху транспорту ввели у Сумській області через ускладнення погодних умов, пише УНН з посиланням на Агентство відновлення.

У зв’язку зі складними погодними умовами (інтенсивний сніг та ожеледиця) Служба відновлення у Сумській області вводить обмеження руху вантажних та великогабаритних транспортних засобів на окремих ділянках доріг

- повідомили у відомстві.

Такі заходи, як вказано, мають на меті підвищити безпеку руху, запобігти ДТП, утворенню заторів і скупченню транспорту. 

Зокрема, як повідомив в.о. мера Сум Андрій Кобзар, "вчора ввечері та сьогодні вночі у місті тривав снігопад".

"Обмеження діятиме 30 січня з 13.00 на автомобільних дорогах загального користування державного значення", - зазначили в агентстві і перелічили ділянки доріг:

  • Н-07 Київ - Суми - Юнаківка на ділянці км 230+347 - км 296+280 (село Недригайлів - місто Суми);
    • Н-12 Суми - Полтава на ділянці км 10+809-км 73+690 (місто Суми - місто Охтирка);
      • Н-12-1 об'їзд міста Суми на ділянці км 0+000-км 19+045.

        Про зняття обмеження руху, як вказано, буде повідомлено додатково.

        Водії, зазначили в агентстві, можуть перечекати негоду в заздалегідь визначених місцях тимчасової стоянки транспортних засобів у смугах відведення автомобільних доріг та поблизу об’єктів дорожнього сервісу.

        Доповнення

        За даними агентства, ускладнені погодні умови спостерігалися на автомобільних дорогах державного значення в Україні з ранку. У західних та окремих центральних областях місцями йде сніг, у Вінницькій та Черкаській областях - сніг з дощем, у низці північних, східних і південних регіонів - дощ. В Івано-Франківській області висота снігового покриву сягає до 20 см. На решті території істотних опадів не зафіксовано. Дорожнє покриття переважно мокре, у Черкаській області місцями утворилася ожеледиця.

        На гірських перевалах Івано-Франківської області зафіксовано мокрий сніг (10-20 см за добу), на Яблуницькому та Орявському перевалах покриття мокре. На окремих ділянках проводиться обробка доріг протиожеледними матеріалами.

        Юлія Шрамко

        СуспільствоАвтоПогода та довкілля
        Морози в Україні
        Дорожньо-транспортна пригода
        Дощі в Україні
        Сніг в Україні
        Вінницька область
        Івано-Франківська область
        Сумська область
        Черкаська область
        Охтирка
        Україна
        Полтава
        Суми
        Київ