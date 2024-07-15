Откат в 3,4 млн гривен за помощь с тендером: нардепу от "Слуги народа" Задорожнему объявлено о подозрении

НАБУ и САП сообщили народному депутату от фракции "Слуга народа" Николаю Задорожнему о подозрении. Как сообщают правоохранители, народный избранник требовал неправомерной выгоды за непрепятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области, передает УНН.

"НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета на Сумщине и организации ее получения", - сообщили в НАБУ.

По данным источников УНН, речь идет о народном депутате от фракции "Слуга народа" Николае Задорожнем.

Отмечается, что в марте 2024 года нардеп выразил просьбу председателю сельского совета на Сумщине предоставить неправомерную выгоду за непрепятствование в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе Сумской области.

"Его "откат", как выяснили НАБУ и САП, составлял 10% от общей суммы заключенного контракта, а еще 4% должны были быть переданы в пользу правоохранителей, чтобы те "закрыли глаза" на нарушения. По данным следствия, речь идет в целом о сумме 3,4 млн гривен", - добавили в НАБУ.

Отмечается, что дело квалифицировано по ч. 4 ст. 368 (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение), ч. 3 ст. 27.

Напомним

Правоохранители ликвидировали коррупционную схему на Ивано-Франковской таможне, задержав руководителя одного из ключевых управлений, который требовал взятки с импортеров.