Мужчина в Ахтырке взял заложницу и угрожал гранатой: его задержали во время спецоперации
Киев • УНН
В Ахтырке полиция и СБУ спасли 24-летнюю женщину, которую 36-летний мужчина удерживал как заложницу, угрожая взорвать гранату. Спецназовцы освободили заложницу, задержали злоумышленника и изъяли оружие.
В Ахтырке в Сумской области полиция и СБУ спасли женщину, которую муж удерживал в заложниках, угрожая подорвать гранату. Злоумышленника задержали, изъяли оружие, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.
Правоохранители провели успешную спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины, который угрожал подорвать гранату и удерживал заложницу. Благодаря профессиональным действиям полиции и Службы безопасности Украины удалось избежать жертв и обеспечить безопасность граждан
По данным следствия, 36-летний житель Ахтырки стал фигурантом уголовного производства по делу вымогательства (ст. 189 УК Украины) и распространения преступного влияния (ст. 255-1 УК Украины).
"При попытке проведения санкционированного обыска мужчина заперся в доме, угрожая подорвать гранату и взял в заложники свою 24-летнюю сожительницу", - рассказали в полиции.
С мужчиной начали переговоры. Во время них сотрудникам полиции и СБУ удалось освободить заложницу и изъять у злоумышленника гранату, предотвратив возможный взрыв. После этого мужчина был задержан.
Во время обыска в доме злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли: гранату с запалом, гранатометную гранату, два автомата, патроны, части пистолета и другие вещественные доказательства.
По данному факту следователи открыли производство по статьям 263 (незаконное обращение с оружием), 147 (захват заложников) и 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.
На Закарпатье двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты18.04.25, 11:33 • 6888 просмотров