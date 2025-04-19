Чоловік в Охтирці взяв заручницю і погрожував гранатою: його затримали під час спецоперації
Київ • УНН
В Охтирці поліція та СБУ врятували 24-річну жінку, яку 36-річний чоловік утримував як заручницю, погрожуючи підірвати гранату. Спецпризначенці звільнили заручницю, затримали зловмисника та вилучили зброю.
В Охтирці у Сумській області поліція та СБУ врятували жінку, яку чоловік утримував як заручницю, погрожуючи підірвати гранату. Зловмисника затримали, вилучили зброю, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.
Правоохоронці провели успішну спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, який погрожував підірвати гранату та утримував заручницю. Завдяки професійним діям поліції та Служби безпеки України вдалося уникнути жертв та забезпечити безпеку громадян
За даними слідства, 36-річний житель Охтирки став фігурантом кримінального провадження у справі вимагання (ст. 189 ККУ) та поширення злочинного впливу (ст. 255-1 ККУ).
"Під час спроби проведення санкціонованого обшуку чоловік зачинився у будинку, погрожуючи підірвати гранату та взяв у заручники свою 24-річну співмешканку", - розповіли у поліції.
З чоловіком розпочали переговори. Під час них співробітникам поліції та СБУ вдалося звільнити заручницю та вилучити у зловмисника гранату, запобігши можливому вибуху. Після цього чоловіка було затримано.
Під час обшуку у будинку зловмисника правоохоронці виявили та вилучили: гранату з запалом, гранатометну гранату, два автомати, набої, частини пістолета та інші речові докази.
За цим фактом слідчі відкрили провадження за статтями 263 (незаконне поводження зі зброєю), 147 (захоплення заручників) та 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.
На Закарпатті двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху гранати18.04.25, 11:33 • 6888 переглядiв