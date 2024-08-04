Вследствие вражеских обстрелов Сумщины за прошедшие сутки повреждена критическая инфраструктура, здание почты и транспорт. В Мануховке в результате удара FPV - дроном получили повреждения объект критической инфраструктуры и здание почты. В Мирополье повреждены два микроавтобуса и легковой автомобиль. Об этом в воскресенье сообщили в ОК «Север», передает УНН.

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 41 обстрел (140 взрывов) из разных видов вооружения - говорится в сообщении.

В Черниговской области армия рф обстреляла:

Семеновскую общину

Карповичи - 3 обстрела: 6 взрывов, вероятно сброс НВП с БПЛа.

Новгород-Северская община

Михальчина Слобода - 2 обстрела: 9 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

В Сумской области под вражеский огонь попали:

Сумской район:

Веселовка - 1 взрыв, вероятно миномет 120 мм.

Басовка - 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БПЛа; 3 взрыва, вероятно танк.

Кондратовка - 3 взрыва, вероятно миномет 82 мм; 5 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Павловка - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон; 2 обстрела: 7 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 2 обстрела: 3 взрыва, вероятно сброс НВП с БПЛа.

Локня - 2 взрыва, вероятно КАБ.

Журавка - 5 взрывов, вероятно миномет 82 мм.

Волфине - 3 взрыва, вероятно ФПВ-дрон; 2 взрыва, вероятно сброс НВП с БПЛа.

Степное - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

Мирополье - 8 взрывов, вероятно миномет 120 мм; 3 взрыва, вероятно КАБ. В результате обстрела разрушены 2 здания, повреждены 2 трактора, 2 микроавтобуса и легковой автомобиль.

Хотень - 3 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.

Катериновка - 5 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.

Ободы - 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон.

Ахтырский район:

Большая Писаревка - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

Поповка - 5 взрывов, вероятно миномет 82 мм; 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

Конотопский район:

Мануховка - 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры и здание почты.

Ровно - 4 взрыва, вероятно миномет 82 мм.

Шосткинский район:

Сидоровка - 13 взрывов, вероятно миномет 82 мм; 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон.

Ромашково - 2 обстрела: 5 взрывов, вероятно ФПВ-дрон.

Чернацкое - 8 взрывов, вероятно РСЗО.

Дружба - 5 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры.

Чигин - 2 обстрела: 10 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.

Уралово - 10 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.

Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения уточняется.