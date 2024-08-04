Киев • УНН
На Сумщине в результате вражеских обстрелов повреждена критическая инфраструктура, здание почты и транспорт. За сутки зафиксирован 41 обстрел со 140 взрывами на приграничных территориях Черниговской и Сумской областей.
Вследствие вражеских обстрелов Сумщины за прошедшие сутки повреждена критическая инфраструктура, здание почты и транспорт. В Мануховке в результате удара FPV - дроном получили повреждения объект критической инфраструктуры и здание почты. В Мирополье повреждены два микроавтобуса и легковой автомобиль. Об этом в воскресенье сообщили в ОК «Север», передает УНН.
Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 41 обстрел (140 взрывов) из разных видов вооружения
В Черниговской области армия рф обстреляла:
Карповичи - 3 обстрела: 6 взрывов, вероятно сброс НВП с БПЛа.
Михальчина Слобода - 2 обстрела: 9 взрывов, вероятно миномет 120 мм.
В Сумской области под вражеский огонь попали:
Веселовка - 1 взрыв, вероятно миномет 120 мм.
Басовка - 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БПЛа; 3 взрыва, вероятно танк.
Кондратовка - 3 взрыва, вероятно миномет 82 мм; 5 взрывов, вероятно миномет 120 мм.
Павловка - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон; 2 обстрела: 7 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; 2 обстрела: 3 взрыва, вероятно сброс НВП с БПЛа.
Локня - 2 взрыва, вероятно КАБ.
Журавка - 5 взрывов, вероятно миномет 82 мм.
Волфине - 3 взрыва, вероятно ФПВ-дрон; 2 взрыва, вероятно сброс НВП с БПЛа.
Степное - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.
Мирополье - 8 взрывов, вероятно миномет 120 мм; 3 взрыва, вероятно КАБ. В результате обстрела разрушены 2 здания, повреждены 2 трактора, 2 микроавтобуса и легковой автомобиль.
Хотень - 3 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.
Катериновка - 5 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.
Ободы - 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон.
Большая Писаревка - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.
Поповка - 5 взрывов, вероятно миномет 82 мм; 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм.
Мануховка - 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры и здание почты.
Ровно - 4 взрыва, вероятно миномет 82 мм.
Сидоровка - 13 взрывов, вероятно миномет 82 мм; 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон.
Ромашково - 2 обстрела: 5 взрывов, вероятно ФПВ-дрон.
Чернацкое - 8 взрывов, вероятно РСЗО.
Дружба - 5 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры.
Чигин - 2 обстрела: 10 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.
Уралово - 10 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.
Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения уточняется.