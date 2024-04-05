Враг прокладывает маршруты БпЛА через жилые кварталы - Гуменюк

Прошлой ночью вс рф осуществили атаку дронами с юга Украины, направляя дроны в направлении Одесской области и на юг Украины через частный сектор городов. Оккупанты пытались подбираться к объектам инфраструктуры, но все 13 "шахедов" рф были сбиты, люди не пострадали. Об этом рассказала в эфире телемарафона пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

Во время атаки прошлой ночью, российские БпЛА были направлены по сложным маршрутам, - по словам пресс-секретаря Сил обороны юга, враг пытался подобраться к "каким-то конкретным объектам инфраструктуры через жилые дома", впрочем все дроны россиян были сбиты, хотя и повредили частные сооружения.

Направляя дроны через частный сектор, враг коварно привел к тому, что даже падение обломков сбитых дронов повредили несколько частных домов, хозяйственные постройки, но к счастью не пострадали люди - отметила Гуменюк

В общем враг направил дроны двумя волнами. Первая волна была сосредоточена на юг и юго-восток, - в направлении Запорожья и Днепропетровщины, туда враг направил 9 дронов. 2 были уничтожены на Днепропетровщине, 7 - в Запорожье.

Вторая волна была более стремительной, отметила Гуменюк, - россияне направили дроны через акваторию Черного моря в направлении Одесской области.

Враг подбирался к энергетике, пытался повредить объекты энергетической инфраструктуры, но противовоздушная оборона сработала ловко, - 4 дрона были уничтожены. Таким образом ночная атака была отбита на 100% - подтвердила Наталья Гуменюк.

Напомним,

Российские войска ночью обстреляли частный сектор Покровска Донецкой области, ранив пятерых мирных жителей, в том числе 14-летнего мальчика.

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, беспилотники и вертолеты, вызывая взрывы, но данные о разрушениях и жертвах уточняются.