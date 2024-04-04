Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

Президент Владимир Зеленский в четверг, 4 апреля, сообщил о проведении Ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудили ситуацию на фронте, закупку беспилотников и средств РЭБ и противовоздушную оборону, передает УНН.

Ставка. Основные вопросы - фронт, беспилотники, средства РЭБ и противовоздушная оборона. Доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях. Результаты стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение российских оккупантов. Данные разведок о дальнейших планах врага и наших ответных действиях - написал Зеленский.

Также, по его словам, на Ставке заслушали отчеты министра обороны Рустема Умерова о выполнении контрактов на закупку беспилотников и систем РЭБ и о подготовке новых соглашений. Президент поручил предоставить аналогичные отчеты по ракетной программе.

Кроме того, был доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича по борьбе с инструментами российского воздушного террора. Результаты использования РЭБ, мобильных огневых групп и ПВО. Ряд поручений по дальнейшему совершенствованию наших тактик, добавил Зеленский.

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