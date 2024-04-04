Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  844 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  2376 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  47811 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  55309 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  72105 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  134295 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  133925 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133384 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117220 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
3 апреля 2024, 11:28  •  163909 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Новости по теме
Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

  •  11468 просмотра
В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО

В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО

  •  10659 просмотра
Министр обороны ФРГ считает предложение НАТО о 100 млрд евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения"

Министр обороны ФРГ считает предложение НАТО о 100 млрд евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения"

  •  12214 просмотра
Дуда призвал лидеров НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Дуда призвал лидеров НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

  •  10099 просмотра
Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

  •  10258 просмотра
В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте

В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте

  •  9168 просмотра
На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

  •  10925 просмотра
Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"

Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"

  •  11897 просмотра
Правительство Чехии выделит десятки миллионов евро на инициативу по поставкам боеприпасов Украине - премьер Фиала

Правительство Чехии выделит десятки миллионов евро на инициативу по поставкам боеприпасов Украине - премьер Фиала

  •  10809 просмотра
Премьер Шмыгаль встретился с парламентариями Латвии: что известно

Премьер Шмыгаль встретился с парламентариями Латвии: что известно

  •  10381 просмотра

Популярные

Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

  •  129309 просмотра
На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

  •  122725 просмотра
Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

  •  116822 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

  •  103230 просмотра
Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"

Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"

  •  112906 просмотра

Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  163909 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  241613 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  246282 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  279578 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  548435 просмотра

Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

Президент Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсудил ситуацию на фронте, закупку беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Война •   •  11468 просмотра
Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО

Министр иностранных дел Румынии отметил настоятельную необходимость сохранения решительной поддержки евроатлантического пути Украины, заявив, что Вашингтонский саммит предоставляет решающую возможность для амбициозных действий в этом направлении.

политика •   •  10659 просмотра
В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО

Министр обороны ФРГ считает предложение НАТО о 100 млрд евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения"

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал предложение НАТО выделить 100 миллиардов евро на военную помощь Украине "стоящим рассмотрения", подчеркнув при этом необходимость избегать дублирования обязанностей и учитывать национальные взносы, уже сделанные Украине.

Война •   •  12214 просмотра
Министр обороны ФРГ считает предложение НАТО о 100 млрд евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения"

Дуда призвал лидеров НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО увеличить расходы на оборону с 2% до 3% ВВП на фоне полномасштабной войны России в Украине.

Новости Мира •   •  10099 просмотра
Дуда призвал лидеров НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

Немецкий чиновник был приговорен к 8 годам заключения за сексуальное насилие над украинскими мальчиками-беженцами в возрасте 9 и 11 лет, угрозы депортацией и изготовление детской порнографии.

Криминал и ЧП •   •  10258 просмотра
Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте

В марте 2024 года НАПК составило административные протоколы в отношении судьи райсуда Черновицкой области, а также бывшего заместителя председателя Национальной полиции. Кроме того, по материалам НАПК суды признали виновными народного депутата Александра Дубинского за нарушение этических норм, а бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева оштрафовали и конфисковали подарок по материалам НАПК.

Криминал и ЧП •   •  9168 просмотра
В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте

На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

Еще один вестибюль, выходящий на улицу Архитектора Городецкого на станции метро "Крещатик" в Киеве, будет открыт 4 апреля в 17:00.

Общество •   •  10925 просмотра
На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников по НАТО немедленно предоставить больше систем противовоздушной обороны, в частности, системы Patriot, способные перехватывать баллистические ракеты, и, по сообщениям, указал, что союзники договорились определить и направить дополнительные системы противовоздушной обороны в Украину, чтобы помочь защитить ее небо.

Война •   •  11897 просмотра
Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"

Правительство Чехии выделит десятки миллионов евро на инициативу по поставкам боеприпасов Украине - премьер Фиала

Правительство Чехии выделит десятки миллионов евро на закупку сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

Война •   •  10809 просмотра
Правительство Чехии выделит десятки миллионов евро на инициативу по поставкам боеприпасов Украине - премьер Фиала

Премьер Шмыгаль встретился с парламентариями Латвии: что известно

Премьер-министр Шмыгаль обсудил с латвийскими законодателями всестороннюю поддержку Украины, поблагодарил за военную и финансовую помощь.

Война •   •  10381 просмотра
Премьер Шмыгаль встретился с парламентариями Латвии: что известно