Украине нужна помощь уже сейчас из-за высокого риска наступления рф в июне - Зеленский

Прежде всего Украине необходимы американские системы ПВО типа Patriot и больше артиллерии. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News, пишет УНН.

По словам Зеленского, Украине больше всего нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и больше артиллерии. Он добавил, что характер финансирования, выделенного американским правительством на помощь Украине, должен быть рассмотрен в перспективе.

"Давайте будем честными, деньги, которые выделяются Конгрессом, администрацией, в большинстве случаев 80% этих денег - ну, по крайней мере, более 75% - остаются в США. Эти боеприпасы поступают к нам, но производство происходит там, и деньги остаются в США, и налоги остаются в США", - говорит Президент.

Напомним

По словам Президента Владимира Зеленского, Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте, но она не в состоянии отразить еще одно крупное российское наступление.