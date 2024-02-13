Удар рф по ферме в Харьковской области: двое работников погибли, еще двое ранены

Двое работников фермы погибли, еще двое ранены в результате утреннего вражеского удара по сельскохозяйственному предприятию в селе Куриловка в Харьковской области. Такие обновленные данные обнародовали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура во вторник, пишет УНН.

По обновленным данным, сегодня, в 7:30, в результате вражеского обстрела сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Купянского района погибли двое гражданских мужчин. Еще один гражданский мужчина в возрасте 36 лет и женщина получили взрывные травмы, их состояние оценивается как среднее - написал Прокудин в соцсетях.

Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, "двое мужчин погибли на месте. 36-летний мужчина и женщина получили ранения. Все пострадавшие - работники фермы".

По данным следствия, российские военные обстреляли ферму в селе Куриловка Купянского района 13 февраля около 7:30 из артиллерии.

Напомним

Ранее было известно об одном погибшем работнике из-за вражеского обстрела фермы в Куриловке.