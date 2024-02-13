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Удар рф по ферме в Харьковской области: двое работников погибли, еще двое ранены

Удар рф по ферме в Харьковской области: двое работников погибли, еще двое ранены

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 08:51  •  9597 просмотра

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Двое работников фермы погибли и еще двое получили ранения в результате обстрела российской артиллерией сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Харьковской области Украины.

Двое работников фермы погибли, еще двое ранены в результате утреннего вражеского удара по сельскохозяйственному предприятию в селе Куриловка в Харьковской области. Такие обновленные данные обнародовали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура во вторник, пишет УНН.

По обновленным данным, сегодня, в 7:30, в результате вражеского обстрела сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Купянского района погибли двое гражданских мужчин. Еще один гражданский мужчина в возрасте 36 лет и женщина получили взрывные травмы, их состояние оценивается как среднее

- написал Прокудин в соцсетях.

Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, "двое мужчин погибли на месте. 36-летний мужчина и женщина получили ранения. Все пострадавшие - работники фермы".

По данным следствия, российские военные обстреляли ферму в селе Куриловка Купянского района 13 февраля около 7:30 из артиллерии.

Напомним

Ранее было известно об одном погибшем работнике из-за вражеского обстрела фермы в Куриловке.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kurilovka-dnepropetrovskaya-oblastКуриловка, Днепропетровская область
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Удар рф по фермі на Харківщині: двоє працівників загинули, ще двох поранено
Russian strike on farm in Kharkiv region: two workers killed, two more wounded
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