Удар рф по фермі на Харківщині: двоє працівників загинули, ще двох поранено
Київ • УНН
Двоє працівників ферми загинули і ще двоє отримали поранення в результаті обстрілу російською артилерією сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Харківської області України.
Двоє працівників ферми загинули, ще двох поранено внаслідок ранкового ворожого удару по сільськогосподарському підприємству в селі Курилівка у Харківській області. Такі оновлені дані оприлюднили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура у вівторок, пише УНН.
За оновленими даними, сьогодні, о 7:30, внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп’янського району загинули двоє цивільних чоловіків. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній
Як уточнили у Харківській обласній прокуратурі, "двоє чоловіків загинули на місці. 36-річний чоловік та жінка отримали поранення. Усі постраждалі - працівники ферми".
За даними слідства, російські військові обстріляли ферму у селі Курилівка Купʼянського району 13 лютого близько 7:30 з артилерії.
Нагадаємо
Раніше було відомо про одного загиблого працівника через ворожий обстріл ферми у Курилівці.