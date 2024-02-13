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Окупанти обстріляли ферму на Харківщині, загинув працівник

Окупанти обстріляли ферму на Харківщині, загинув працівник

Київ • УНН

 • 24662 перегляди

Внаслідок російського обстрілу загинув 55-річний працівник ферми в селі Курилівка Харківської області.

Російські окупанти обстріляли Курилівку на Харківщині, влучили по території фермерського господарства. Загинув 55-річний працівник ферми. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Синєгубов повідомив, що артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них: Уди, Козача Лопань, Лук'янці, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Глибоке та ін.

О 8:00 ворог здійснив артобстріл села Курилівка Куп'янського району, влучання на територію фермерського господарства. Загинув цивільний 55-річний чоловік, який був працівником ферми

- написав Синєгубов.

За його словами, близько 22:00 ворог здійснив обстріл міста Куп'янськ. Пошкоджено житловий приватний будинок.

"О 12:43 відбувся обстріл села Слобожанське Харківського району. О 12:35 було обстріляно село Липці Харківського району. О 12:34 окупанти обстріляли село Козача Лопань Харківського району. Влучання на околицях населеного пункту", - повідомив Синєгубов.

В усіх трьох випадках, з його слів, постраждалих не зафіксовано.

Окрім того, Синєгубов зазначив, що "на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки біля Синьківки та Табаївки".

"Відновлено електропостачання для 3 тисяч абонентів у Куп'янську. У Вовчанську відремонтували повітряну лінію, яка була пошкоджена 11 лютого, – 10 тисяч абонентів зі світлом", - повідомив Синєгубов.

Повітряні сили ЗСУ знищили 16 російських ударних безпілотників13.02.24, 06:34 • 42364 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
kurylivka-dnipropetrovska-oblastКурилівка, Дніпропетровська область
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