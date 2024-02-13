Оккупанты обстреляли ферму в Харьковской области, погиб работник
В результате российского обстрела погиб 55-летний работник фермы в селе Куриловка Харьковской области.
Гуляйполе на Запорожье ночью обстрелял враг, по области двое раненых, в том числе сотрудник правоохранительных органов - ОВА
В результате артиллерийского обстрела российскими войсками ночью один человек получил ранения в Гуляйполе Запорожской области, еще один - работник правоохранительных органов - был ранен в Полтавке.
По Херсону россияне выпустили 25 снарядов, по области 33 обстрела, есть раненые - ОВА
За минувшие сутки российские войска 33 раза обстреляли Херсонскую область, два человека получили ранения.
Сенат США продвинулся к окончательному голосованию по помощи Украине
Сенат США проголосовал 66-33 голосами за прекращение дебатов по пакету помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим странам на сумму 95,34 миллиарда долларов, но законопроект все еще имеет проблемы с прохождением Палаты представителей, контролируемой республиканцами.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 397 тысяч
По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери россии в личном составе и технике в Украине достигли 397 080 человек, 6424 танков и тысячи других боевых машин.
В Днепре после ночной атаки рф все потребители со светом - Минэнерго
После ночной атаки на ТЭС в Днепропетровской области всем потребителям в Днепре восстановлено электроснабжение.
В Днепропетровской области ночью уничтожили 10 "шахедов", под ударом были объекты энергетики и инфраструктуры - ОВА
Во время ночных атак 10 беспилотников "шахед" были сбиты в Днепропетровской области, объекты энергетики и инфраструктуры в Днепре подверглись ударам.
Байден призывает к шестинедельному прекращению огня между Израилем и ХАМАС
Байден призывает к шестинедельному прекращению огня между Израилем и ХАМАС, чтобы дать время для переговоров о долгосрочном мирном соглашении.
За сутки рф осуществила 5 ракетных ударов, 113 авиационных атак, и 135 обстрелов. Есть пострадавшие
В течение последних суток было 84 столкновения. рф выполнила 5 ракетных ударов и 113 авиационных атак, а также осуществила 135 залповых обстрелов на позиции наших войск и населенные пункты, что привело к пострадавшим.
Воздушные силы ВСУ уничтожили 16 российских ударных беспилотников
За ночь Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 16 российских ударных беспилотников из 23, запущенных по Украине с территории россии и Крыма.