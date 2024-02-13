Оккупанты обстреляли ферму в Харьковской области, погиб работник

Российские оккупанты обстреляли Куриловку в Харьковской области, попали по территории фермерского хозяйства. Погиб 55-летний работник фермы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Синегубов сообщил, что артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них: Уды, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Глубокое и др.

В 8:00 враг совершил артобстрел села Куриловка Купянского района, попадание на территорию фермерского хозяйства. Погиб гражданский 55-летний мужчина, который был работником фермы - написал Синегубов.

По его словам, около 22:00 враг совершил обстрел города Купянск. Поврежден жилой частный дом.

"В 12:43 состоялся обстрел села Слобожанское Харьковского района. В 12:35 было обстреляно село Липцы Харьковского района. В 12:34 оккупанты обстреляли село Казачья Лопань Харьковского района. Попадание на окраинах населенного пункта", - сообщил Синегубов.

Во всех трех случаях, по его словам, пострадавших не зафиксировано.

Кроме того, Синегубов отметил, что "на Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки у Синьковки и Табаевки".

"Восстановлено электроснабжение для 3 тысяч абонентов в Купянске. В Волчанске отремонтировали воздушную линию, которая была повреждена 11 февраля, - 10 тысяч абонентов со светом", - сообщил Синегубов.

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