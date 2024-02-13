Воздушные силы ВСУ уничтожили 16 российских ударных беспилотников
За ночь Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 16 российских ударных беспилотников из 23, запущенных по Украине с территории россии и Крыма.
13 февраля: Всемирный день радио, Международный день презерватива
Сегодня, 13 февраля отмечается Всемирный день радио. В 1896 году молодой итальянский изобретатель Гильермо Маркони получил патент на радиоприемник и передатчик. В 1901 году Маркони продемонстрировал передачу радиосигнала через Атлантический океан, а в 1905 году получил патент уже в США.
Израильские удары по Рафаху убили более 100 человек, больницы переполнены ранеными
По сообщениям, в результате израильских авиаударов и обстрелов палестинского города Рафах погибло более 100 человек.
Лидеры "Веймарского треугольника" заявили о поддержке Украины в борьбе с рф
В совместном заявлении лидеры "Веймарского треугольника" выразили решимость поддерживать Украину в защите ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, а также в противостоянии российской агрессии.
Рабочая группа определила ключевые приоритеты для обеспечения гендерного равенства и инклюзии в восстановлении Украины
Состоялось первое заседание украинской рабочей группы "Платформы обеспечения гендерного мейнстриминга и инклюзии в восстановлении". Участники обсудили ключевые цели и задачи для гендерно ответственного и инклюзивного восстановления Украины.
росСМИ распространяют фейки о "частичной депортации украинцев из ЕС"
росСМИ распространили фейковую новость о том, что 15 февраля ЕС начнет частичную депортацию украинцев.
Стрельба на станции метро в Нью-Йорке: 1 погибший и 5 раненых
Стрельба на станции метро в Бронксе привела к гибели одного человека и ранению еще пятерых в час пик в понедельник.
Воздушные силы предупреждают об усилении активности российской авиации в восточных регионах
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и предупредили о потенциальной угрозе от авиационного оружия.
С начала 2024 года более 9 млрд грн выделено предприятиям по программе "Доступные кредиты"
С начала 2024 года по программе "Доступные кредиты" украинским предприятиям было предоставлено более 9 миллиардов гривен в виде 2100 кредитов, причем больше всего средств было направлено в сельское хозяйство.
Днепропетровщина: из-за вражеского обстрела теплоэлектростанция ДТЭК остановила производство тока
Тепловая электростанция ДТЭК в Днепропетровской области остановила производство электроэнергии из-за вражеских обстрелов, которые повредили оборудование.