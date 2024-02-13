Воздушные силы ВСУ уничтожили 16 российских ударных беспилотников

Воздушные силы уничтожили 16 вражеских беспилотников типа "Shahed-136/131" из 23, которые россияне запустили по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

В ночь на 13 февраля рф атаковала 23 ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа "Shahed-136/131", запустив их из районов Приморско-Ахтарск - рф., мыс Чауда - Крым.

В результате боевой работы было ликвидировано 16 вражеских ударных БпЛА на территории Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

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С целью отражения атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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