Воздушные силы предупреждают об усилении активности российской авиации в восточных регионах

На Киевщине синоптики предупреждают о густом тумане и низкой видимости

Синоптики предупреждают, что ночью и утром 13 февраля в Киевской области образуется густой туман, который ухудшит видимость до 200-500 метров. Эти условия рассматриваются как первый уровень опасности.