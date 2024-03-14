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рф ночью массированно атаковала дронами объекты телеинфраструктуры Харьковщины - ОВА

рф ночью массированно атаковала дронами объекты телеинфраструктуры Харьковщины - ОВА

Киев  •  УНН

14 марта 2024, 06:40  •  7413 просмотра

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Ночью россия осуществила массированную атаку беспилотников на телевизионную инфраструктуру в Харьковской области, а за сутки обстреляла около 15 населенных пунктов региона, повредив здания.

Армия рф в ночь на 14 марта нанесла массированную атаку  БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковской области. За прошедшие сутки российские военные ударили по около 15 населенных пунктах Харьковщины, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

Сегодня ночью враг осуществлял массированный обстрел БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры области. На части продолжаются восстановительные работы

- написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, за прошедшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Ивановка, Берестовое, Гранов, Стрелечья, Борисовка, Волчанские Хутора и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Волчанск.

В 16:20 в с. Волчанские Хутора  Чугуевского района в результате артобстрела повреждены два частных дома и два автомобиля. Без пострадавших.

В 15:20 состоялся обстрел БПЛА с. Вильча Чугуевского района. Пострадавших нет. 

Как сообщается, в 15:00 в  Волчанске в результате массированных обстрелов повреждены 11 магазинов, 3 частных дома, 5 многоквартирных домов. Пострадавших нет.

В 11:00 в Купянске в результате обстрела поврежден один частный дом. Повторный обстрел в 11:40, поврежден дом. Без пострадавших. 

Также, в 9 утра в с. Куриловка Купянского района в результате обстрела поврежден частный дом. Повторный обстрел - в 11:15, также поврежден дом.

Кроме того, в 08:15 в Волчанске в результате артобстрела разрушениям подвергся один частный дом. Повторный артобстрел в 13:00. Без пострадавших.

Армия рф утром ударила по Харькову и области дронами и ракетой, повредила дома и больницу: показали последствия14 марта 2024, 06:29 • 8047 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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