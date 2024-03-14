Армия рф утром ударила по Харькову и области дронами и ракетой, повредила дома и больницу: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар беспилотником и ракетой по жилым домам и нежилому зданию в Харькове, повредили больницу в Большом Бурлуке и жилые дома в Лозовой.
Российские войска сегодня утром нанесли удары дроном и ракетой по жилым домам и нежилому зданию в Харькове, повредили ударом дронами больницу в Великом Бурлуке и дома в Лозовой, сообщили в четверг в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 14 марта примерно в 4:00 вражеский беспилотник попал по территории Шевченковского района города Харькова. Повреждены жилые дома.
В 5:00 вооруженные силы рф нанесли уже ракетный удар по этому же району: повреждено нежилое здание. По предварительным данным, враг ударил ракетой типа С-300 с территории белгородской области рф.
В поселке Великий Бурлук Купянского района, как указано, в результате попадания двух БПЛА около 5:10 повреждено здание больницы.
Также в 5:30 зафиксировано попадание двух вражеских беспилотников по городу Лозовая. Получили повреждения по меньшей мере 8 жилых домов.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ракетный удар в Харькове: есть повреждения14 марта 2024, 04:07 • 20110 просмотров
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