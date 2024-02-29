На Харьковщине принудительно эвакуируют семьи с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад

На Харьковщине собираются принудительно эвакуировать семьи с детьми, которые проживают в опасной зоне. Речь идет о 18 селах в Великобурлукской и Ольховатской громадах. Об этом в своем видеообращении сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В ближайшее время на Совете обороны области поднимем вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад. Сейчас там проживают семьи со 161 ребенком. Ежедневно они рискуют жизнями, ведь россияне используют весь арсенал оружия: артиллерию, БПЛА, минометы, авиацию. - заявил Синегубов.

Детали

Глава ОВА отметил, что совокупно в 57 населенных пунктах Великобурлукской, Ольховатской, Кондрашевской, Куриловской громадах проживают 1082 ребенка. Именно для семей этих малышей на Совете обороны области запланировали мероприятия по обязательной эвакуации.

Синегубов также сообщил, что соответствующие письма на проведение таких мероприятий от Купянского РДА уже есть.

Мы помогаем эвакуироваться. Привлечены почти 20 волонтерских организаций областного координационного центра. - отметил Синегубов.

Глава областной военной администрации настаивает, что жизнь и здоровье детей - самое важное. И чиновники проводят постоянную работу, чтобы обезопасить граждан.

По данным ОВА за все время в более безопасные условия переехали 28329 жителей Харьковщины, из них 869 детей. А конкретно с начала этого года - полторы тысячи человек, из них 140 детей.

ОВА, волонтеры, международные организации оказывают помощь, сопровождение, жилье на первое время и не только.