На Харьковщине принудительно эвакуируют семьи с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад
Председатель Харьковской областной военной администрации объявил, что семьи с детьми, проживающие в 18 прифронтовых селах Великобурлукской и Ольховатской громад, будут принудительно эвакуированы из-за опасности от постоянных российских обстрелов.
Минобороны Украины выиграло международный арбитраж на почти 19 миллионов гривен
Международный арбитражный суд присудил Министерству обороны Украины более 491 000 долларов США после того, как иностранные поставщики нарушили контракты, нарушив сроки поставки товаров украинским военным.
Командовал захватом аэродрома "Бельбек" и Штаба ВМС ВСУ: будут судить командира "Самообороны Севастополя"
Прокуратура предъявила обвинение руководителю незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" за захват правительственных зданий и содействие российской оккупации Крыма в 2014 году.
армия рф сбросила авиабомбу на село в Донецкой области: ранены три человека
россияне атаковали село Щербиновка Бахмутского района. В результате российского авиаудара ранены три человека, также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
"рф явно расширяет войну": в ОП сделали заявление на фоне выступления путина
Подоляк предупредил европейцев, что они стоят перед выбором между ускорением помощи Украине для быстрой победы над российской агрессией или продолжением попыток успокоить россию путем переговоров, рискуя при этом, что ее армия продвинется на их собственную территорию.
Байден хочет, чтобы страны G7 подготовили план использования конфискованных активов рф до следующего саммита - СМИ
Белый дом хочет, чтобы страны G7 подготовили предложения по конфискации российских активов, чтобы помочь финансировать бюджет Украины и потребности в восстановлении до следующего саммита G7 в июне.
Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ, на должность назначили Владимира Карпенко
Президент Зеленский сменил командующего Тыловых войск Вооруженных Сил Украины, назначив на эту должность Владимира Карпенко.
Этот год должен стать временем реальных переговоров по вступлению в ЕС - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 2024 год должен стать временем реальных переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, а первые шаги могут начаться уже этой весной.
В "Дії" появится чат-бот на основе ИИ - Федоров
Глава Министерства цифровой трансформации Украины объявил о планах добавить в мобильное приложение "Дія" чат-бота-помощника на основе искусственного интеллекта под названием "Надежда", который поможет быстрее реагировать на запросы пользователей.
Генштаб: Силы обороны выдержали 73 атаки россиян, по 22 на Авдеевском и Новопавловском направлениях
Украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта, а также нанесли воздушные удары, которые уничтожили 3 российские самолеты.