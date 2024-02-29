На Харьковщине принудительно эвакуируют семьи с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  102182 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  109689 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  106232 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  111654 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  118792 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  146933 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  160200 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  154758 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  152621 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144839 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На Харьковщине принудительно эвакуируют семьи с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад

Председатель Харьковской областной военной администрации объявил, что семьи с детьми, проживающие в 18 прифронтовых селах Великобурлукской и Ольховатской громад, будут принудительно эвакуированы из-за опасности от постоянных российских обстрелов.

Общество •   •  13427 просмотра
На Харьковщине принудительно эвакуируют семьи с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад

Минобороны Украины выиграло международный арбитраж на почти 19 миллионов гривен

Международный арбитражный суд присудил Министерству обороны Украины более 491 000 долларов США после того, как иностранные поставщики нарушили контракты, нарушив сроки поставки товаров украинским военным.

Война •   •  13914 просмотра
Минобороны Украины выиграло международный арбитраж на почти 19 миллионов гривен

Командовал захватом аэродрома "Бельбек" и Штаба ВМС ВСУ: будут судить командира "Самообороны Севастополя"

Прокуратура предъявила обвинение руководителю незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" за захват правительственных зданий и содействие российской оккупации Крыма в 2014 году.

Политика •   •  14736 просмотра
Командовал захватом аэродрома "Бельбек" и Штаба ВМС ВСУ: будут судить командира "Самообороны Севастополя"

армия рф сбросила авиабомбу на село в Донецкой области: ранены три человека

россияне атаковали село Щербиновка Бахмутского района. В результате российского авиаудара ранены три человека, также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Война •   •  14571 просмотра
армия рф сбросила авиабомбу на село в Донецкой области: ранены три человека

"рф явно расширяет войну": в ОП сделали заявление на фоне выступления путина

Подоляк предупредил европейцев, что они стоят перед выбором между ускорением помощи Украине для быстрой победы над российской агрессией или продолжением попыток успокоить россию путем переговоров, рискуя при этом, что ее армия продвинется на их собственную территорию.

Война •   •  16895 просмотра
"рф явно расширяет войну": в ОП сделали заявление на фоне выступления путина

Байден хочет, чтобы страны G7 подготовили план использования конфискованных активов рф до следующего саммита - СМИ

Белый дом хочет, чтобы страны G7 подготовили предложения по конфискации российских активов, чтобы помочь финансировать бюджет Украины и потребности в восстановлении до следующего саммита G7 в июне.

Война •   •  20396 просмотра
Байден хочет, чтобы страны G7 подготовили план использования конфискованных активов рф до следующего саммита - СМИ

Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ, на должность назначили Владимира Карпенко

Президент Зеленский сменил командующего Тыловых войск Вооруженных Сил Украины, назначив на эту должность Владимира Карпенко.

Война •   •  65993 просмотра
Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ, на должность назначили Владимира Карпенко

Этот год должен стать временем реальных переговоров по вступлению в ЕС - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 2024 год должен стать временем реальных переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, а первые шаги могут начаться уже этой весной.

Политика •   •  38611 просмотра
Этот год должен стать временем реальных переговоров по вступлению в ЕС - Зеленский

В "Дії" появится чат-бот на основе ИИ - Федоров

Глава Министерства цифровой трансформации Украины объявил о планах добавить в мобильное приложение "Дія" чат-бота-помощника на основе искусственного интеллекта под названием "Надежда", который поможет быстрее реагировать на запросы пользователей.

Технологии •   •  34704 просмотра
В "Дії" появится чат-бот на основе ИИ - Федоров

Генштаб: Силы обороны выдержали 73 атаки россиян, по 22 на Авдеевском и Новопавловском направлениях

Украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта, а также нанесли воздушные удары, которые уничтожили 3 российские самолеты.

Война •   •  33228 просмотра
Генштаб: Силы обороны выдержали 73 атаки россиян, по 22 на Авдеевском и Новопавловском направлениях