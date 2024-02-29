На Харківщині примусово евакуюють сім'ї з дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад
Київ • УНН
Голова Харківської обласної військової адміністрації оголосив, що сім'ї з дітьми, які проживають у 18 прифронтових селах Великобурлуцької та Вільхуватської громад, будуть примусово евакуйовані через небезпеку від постійних російських обстрілів.
На Харківщині збираються примусово евакуювати родини з дітьми, які проживають у небезпечній зоні. Мова йде про 18 сіл у Великобурлуцькій та Вільхуватській громадах. Про це у своєму відеозверненні повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Найближчим часом на Раді оборони області порушимо питання щодо примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Зараз там проживають родини зі 161 дитиною. Щоденно вони ризикують життями, адже росіяни використовують увесь арсенал зброї: артилерію, БПЛА, міномети, авіацію.
Деталі
Очільник ОВА зауважив, що сукупно у 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громадах проживають 1082 дитини. Саме для родин цієї малечі на Раді оборони області запланували заходи із обов'язкової евакуації.
Синєгубов також повідомив, що відповідні листи на проведення таких заходів від Куп'янської РВА вже є.
Ми допомагаємо евакуюватися. Залучені майже 20 волонтерських організацій обласного координаційного центру.
Голова обласної військової адміністрації наполягає, що життя й здоров'я дітей – найважливіше. І чиновники проводять постійну роботу, аби убезпечити громадян.
За даними ОВА за весь час в безпечніші умови переїхали 28329 мешканців Харківщини, з них 869 дітей. А конкретно з початку цього року – півтори тисячі людей, з них 140 дітей.
ОВА, волонтери, міжнародні організації надають допомогу, супровід, житло на перший час й не тільки.