В Харькове количество раненых из-за вражеского удара возросло до 10

Десять человек получили ранения, пять погибли в результате ракетного удара по Харькову 20 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"По состоянию на 10:00 количество раненых возросло до 10. Погибли 5 человек", - говорится в сообщении прокуратуры в соцсетях.

Дополнение

По словам председателя ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Гатище, Волчанск, Бударки, Амбарное, Двуречная, Синьковка и др.

Авиаударам подверглись н.п. Александровка, Казачья Лопань и Ветеринарное.

В 22:40 в результате ракетного обстрела г. Барвенково Изюмского района травмы получил 42-летний мужчина. По словам председателя ОВА, повреждено административное здание, оборудование и линия высоковольтного провода.

В 21:00 в результате артобстрела Волчанска повреждены три частных дома. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, за прошедшие сутки обстрелял пгт Казачья Лопань Харьковского района, поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

В 15:20 в результате вражеского артобстрела г. Волчанск повреждены дом, автомобиль, забор. Без пострадавших.

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В 14:43 состоялся вражеский обстрел с. Куриловка Купянского района. Зафиксировано попадание по территории. Пострадавших и погибших нет, указал Синегубов.

Утром среды в пгт Двуречная Купянского района в результате попадания вражеского БПЛА поврежден автомобиль. Также обошлось без пострадавших. Кроме того, утром в с. Подолы Купянского района в результате обстрела горела крыша дома и хозяйственная постройка на площади.

Напомним

20 марта около 13:00 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по Холодногорскому району г. Харькова. Повреждены помещения гражданского предприятия, автомобили.

По предварительным данным удар по городу был нанесен ракетой Х-59.