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Массированная ракетная атака рф на Киев: в ГСЧС показали последствия
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Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
На Херсонщине россияне попали в школу и детсад, за сутки 4 раненых
Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив здания, в том числе жилые дома, школу и детский сад, а также ранив 4 человек.
Оккупанты за сутки нанесли 319 ударов по девяти городам и селам Запорожской области
За минувшие сутки российские войска нанесли 319 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области, вызвав разрушения, но без жертв среди мирного населения.
Ракетная атака рф на Киев: 13 человек ранены, 4 госпитализированы
В результате ракетного обстрела в Киеве были ранены 13 человек, из них 6 в Святошинском районе и 7 в Шевченковском районе, 4 человека были госпитализированы, но никто не погиб.
"Ответ россии на обсуждение в Киеве советниками со всего мира формулы мира": посол США отреагировала на ракетную атаку рф на столицу
россия запустила гиперзвуковую ракету "Кинжал" по Киеву в 5:00 утра в ответ на встречу советников по вопросам безопасности, которые обсуждали мирную формулу Президента Зеленского.
Во Львове в масштабном ДТП столкнулись около 27 автомобилей: движение транспорта затруднено
Около 27 автомобилей столкнулись в аварии на Скниловском мосту во Львове, что повлекло ограничение движения и задержку общественного транспорта на мосту.
В Киевской области из-за ракетной атаки рф двое раненых, из-за обломков есть повреждения: прокуратура показали последствия
21 марта 2024 года российские ракеты нанесли удар по Киевской области, ранив двух человек и нанеся ущерб частной собственности, а на местах падения вспыхнули пожары.
Массированная ракетная атака рф на Киев: в ГСЧС показали последствия
Российская ракетная атака на Киев вызвала пожары, повреждения зданий и ранения 12 человек, в том числе ребенка.
12 человек пострадали в результате ракетного удара рф по Киеву - КГВА
В результате ракетного обстрела в Киеве пострадали 12 человек.
Массированная ракетная атака рф на Киев: среди 10 пострадавших ребенок - МВД
Массированный ракетный обстрел Киева вызвал пожары, повреждения зданий и ранения по меньшей мере 10 человек, в том числе ребенка, на месте происшествия работали более 170 спасателей.
Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть первый решающий матч за выход на Евро-2024, кто фаворит букмекеров
Сегодня, 21 марта, сборная Украины сыграет свой первый матч плей-офф для получения путевки на Чемпионат Европы по футболу, который летом этого года состоится в Германии. Соперником наших футболистов будет сборная Боснии и Герцеговины.