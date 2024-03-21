На Херсонщине россияне попали в школу и детсад, за сутки 4 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, попав в частности в жилые дома, учебное заведение, детский сад и ранив 4 человек. Об этом сообщил в четверг председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Берислав, Гавриловку, Красный Маяк, Золотую Балку, Осокоровку, Тягинку, Зимовник, Томину Балку, Кизомыс, Казацкое и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки и 17 частных домов. Также были зафиксированы попадания в учебное заведение, админздание, детский сад, хозяйственную постройку и автомобиль.

"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", - сообщил Прокудин данные по области.

Как указал председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, за минувшие сутки российские войска 6 раз обстреляли населенные пункты Херсонской громады. Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке и Зимовнике. "В частности, были повреждены 2 многоэтажных и 11 частных домов, 1 учреждение среднего и 1 - дошкольного образования", - сообщил он в Telegram.

Из всех пострадавших в области за минувшие сутки в Херсонской общине, по его словам, одна женщина получила ранения средней степени тяжести. Ей оказана медицинская помощь.