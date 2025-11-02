На фронте за сутки произошло 168 столкновений: враг давит на Покровском и Александровском направлениях

С начала суток, 2 ноября, на российско-украинском фронте произошло 168 боевых столкновений. Враг больше всего давит на Покровском и Александровском направлениях. Об этом информирует в своей вечерней сводке от 02.11.2025 Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте произошло 168 боестолкновений.

Сегодня оккупанты нанесли 36 авиационных ударов, сбросили 63 управляемые авиабомбы. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 3759 дронов-камикадзе и совершили 3822 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. С начала суток противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил 12 управляемых авиабомб и совершил 165 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Тихое, Отрадное, и в сторону Колодязного и Двуречанского. Авиаудару подвергся населенный пункт Циркуны.

На Купянском направлении Силы обороны отбивали 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного.

РФ заявила об ударе на Купянском направлении по 16-й бригаде ВСУ, которой не существует - ОТГ "Харьков"

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики семь раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Колодези, Заречное и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Серебрянки, Дроновки, Федоровки и в сторону Северска.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано два боевых столкновения. Захватчик пытался продвинуться вблизи населенного пункта Часов Яр и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении россияне 16 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 62 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоекономическое, Покровск, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Орехово, Дачное и Филиал.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 129 оккупантов, из них 95 – безвозвратно. Уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильной техники и две антенны связи, также повреждена боевая бронированная машина, две артиллерийские системы и автомобиль, кроме этого поражен пункт управления БпЛА и десять укрытий вражеской пехоты - говорится в сообщении.

На Александровском направлении враг 29 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Новоселовка, Вороне, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Рыбное, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Охотничье. Авиаударам подверглись населенные пункты Сладкое и Железнодорожное.

На Ореховском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну попытку оккупантов продвинуться в районе Антоновского моста. Авиация врага нанесла удар по Садовому.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

Вооруженные Силы Украины формируют командование беспилотных систем противовоздушной обороны. Разрабатывается концепция уничтожения вражеских дронов с помощью вертолетов, а также задействуется легкомоторная авиация.

Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский