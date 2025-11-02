РФ заявила об ударе на Купянском направлении по 16-й бригаде ВСУ, которой не существует - ОТГ "Харьков"

$42.080.01
1 ноября, 14:21 • 20205 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 37358 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 47282 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 68984 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 63532 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 40016 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 53434 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 43648 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37422 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36792 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзивы
Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано более 80 боев, враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях1 ноября, 14:56 • 5176 просмотра
Оккупанты атаковали пожарный автомобиль в Херсоне после артобстрелаVideo1 ноября, 15:22 • 5918 просмотра
Это не страшно: "Мадьяр" анонсировал блэкауты в россии1 ноября, 15:47 • 15334 просмотра
На Покровском направлении командование рф приказало расстреливать женщин-военных, которые отказываются идти в бой - партизаны1 ноября, 16:11 • 10921 просмотра
74-ю бригаду ВС РФ на Покровском направлении накрыла волна дезертирства - партизаны19:49 • 5450 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 68985 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 63533 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 75954 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 66778 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 58545 просмотра
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 22216 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 47282 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 75954 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 47551 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 55982 просмотра
РФ заявила об ударе на Купянском направлении по 16-й бригаде ВСУ, которой не существует - ОТГ "Харьков"

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Минобороны РФ сообщило об ударе по 16-й механизированной бригаде ВСУ на Купянском направлении. В ОТГ "Харьков" заявили, что такой бригады не существует.

РФ заявила об ударе на Купянском направлении по 16-й бригаде ВСУ, которой не существует - ОТГ "Харьков"

Министерство обороны РФ сообщило о якобы нанесении удара по украинским военным из 16-й механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении. В ответ в оперативно-тактической группировке "Харьков" отметили, что такой бригады вообще не существует, сообщает УНН.

Подробности

Украинские военные указали, что минобороны РФ продолжает находиться в виртуальной реальности, в которой "одерживает одну победу за другой".

На этот раз оно на своем официальном канале сообщило о победе на Купянском направлении, где был нанесен удар по 16-й механизированной бригаде ВСУ. Но есть один нюанс – такой бригады в Вооруженных Силах просто не существует

- рассказали в ОТГ "Харьков".

Там добавили, что остается загадкой, кого же победило российское минобороны в виртуальной битве.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию РФ об окружении 5 тысяч украинских военных на Купянском и Покровском направлениях, назвав ее ложью, направленной на США.

Вадим Хлюдзинский

