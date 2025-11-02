РФ заявила об ударе на Купянском направлении по 16-й бригаде ВСУ, которой не существует - ОТГ "Харьков"
Киев • УНН
Минобороны РФ сообщило об ударе по 16-й механизированной бригаде ВСУ на Купянском направлении. В ОТГ "Харьков" заявили, что такой бригады не существует.
Министерство обороны РФ сообщило о якобы нанесении удара по украинским военным из 16-й механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении. В ответ в оперативно-тактической группировке "Харьков" отметили, что такой бригады вообще не существует, сообщает УНН.
Подробности
Украинские военные указали, что минобороны РФ продолжает находиться в виртуальной реальности, в которой "одерживает одну победу за другой".
На этот раз оно на своем официальном канале сообщило о победе на Купянском направлении, где был нанесен удар по 16-й механизированной бригаде ВСУ. Но есть один нюанс – такой бригады в Вооруженных Силах просто не существует
Там добавили, что остается загадкой, кого же победило российское минобороны в виртуальной битве.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию РФ об окружении 5 тысяч украинских военных на Купянском и Покровском направлениях, назвав ее ложью, направленной на США.
