рф заявила про удар на Куп'янському напрямку по 16-й бригаді ЗСУ, якої не існує - ОТУ "Харків"
Київ • УНН
міноборони рф повідомило про удар по 16-й механізованій бригаді ЗСУ на Куп'янському напрямку. В ОТУ "Харків" заявили, що такої бригади не існує.
міністерство оборони рф повідомило про нібито нанесення удару по українським військовим з 16-ї механізованої бригади ЗСУ на Куп'янському напрямку. У відповідь в оперативно-тактичному угрупованні "Харків" зазначили, що такої бригади взагалі не існує, повідомляє УНН.
Деталі
Українські військові вказали, що міноборони рф продовжує перебувати у віртуальній реальності, в якій "отримує одну перемогу за іншою".
На цей раз воно на своєму офіційному каналі повідомило про перемогу на Куп’янському напрямку, де було нанесено удар по 16-й механізованій бригаді ЗСУ. Але є один нюанс – такої бригади в Збройних Силах просто не існує
Там додали, що залишається загадкою, кого ж перемогло російське міноборони в віртуальній битві.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію рф про оточення 5 тисяч українських військових на Куп’янському та Покровському напрямках, назвавши її брехнею, спрямованою на США.
росія запустила фейк про "відмову України забирати своїх військовополонених" - Центр протидії дезінформації 08.08.25, 13:17 • 3625 переглядiв