19:16
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 15090 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 21582 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 33645 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 41492 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 52052 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76086 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 83439 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 109291 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 98880 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
На фронті за добу відбулося 168 зіткнень: ворог тисне на Покровському та Олександрівському напрямках

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Від початку доби 2 листопада на російсько-українському фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Ворог здійснив 36 авіаційних ударів, скинув 63 керовані авіабомби та залучив 3759 дронів-камікадзе.

На фронті за добу відбулося 168 зіткнень: ворог тисне на Покровському та Олександрівському напрямках

Від початку доби, 2 листопада на російсько-українському фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Ворог найбільше тисне на Покровському й Олександрівському напрямках. Про це інформує у своєму вечірньому зведенні від 02.11.2025 Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, на фронті відбулося 168 боєзіткнень.

Сьогодні окупанти завдали 36 авіаційних ударів, скинули 63 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3759 дронів-камікадзе та здійснили 3822 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Від початку доби противник завдав шести авіаційних ударів, загалом скинув 12 керованих авіабомб та здійснив 165 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тихе, Одрадне, та у бік Колодязного й Дворічанського. Авіаудару зазнав населений пункт Циркуни.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали 12 ворожих атак у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.

рф заявила про удар на Куп'янському напрямку по 16-й бригаді ЗСУ, якої не існує - ОТУ "Харків"02.11.25, 00:58 • 10937 переглядiв

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники сім разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зарічне та у бік населеного пункту Коровій Яр. 

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у бік Сіверська.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два бойові зіткнення. Загарбник намагався просунутися поблизу населеного пункту Часів Яр та у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 62 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 129 окупантів, із них 95 – безповоротно. Знищено сім безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки та дві антени зв’язку, також пошкоджено бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та автомобіль, окрім цього уражено пункт управління БпЛА та десять укриттів ворожої піхоти

- йдеться у повідомленні.

На Олександрівському напрямку ворог 29 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське. 

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районі населеного пункту Охотниче. Авіаударів зазнали населені пункти Солодке й Залізничне.

На Оріхівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу окупантів просунутись в районі Антонівського мосту. Авіація ворога завдала удару по Садовому.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

Збройні Сили України формують командування безпілотних систем протиповітряної оборони. Розробляється концепція знищення ворожих дронів за допомогою вертольотів, а також залучається легкомоторна авіація.

Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський02.11.25, 15:42 • 15090 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Мирноград
Курилівка (селище)
Збройні сили України
Сіверськ
Часів Яр
Україна