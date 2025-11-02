ЗСУ створюють командування безпілотних систем ППО та розробляють концепцію знищення дронів вертольотами
Київ • УНН
Збройні Сили України формують командування безпілотних систем протиповітряної оборони. Розробляється концепція знищення ворожих дронів за допомогою вертольотів, а також залучається легкомоторна авіація.
У ЗСУ створюють командування безпілотних систем протиповітряної оборони Збройні сили України формують командування безпілотних систем протиповітряної оборони. Зокрема, розробляється концепція знищення ворожих дронів за допомогою вертольотів, повідомили у Генеральному Штабі, пише УНН.
Деталі
У Збройних Силах України постійно триває робота з протидії ворожим ударним БпЛА. За дорученням Головнокомандувача ЗС України начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов провів чергову нараду щодо нарощення спроможностей з протидії ударним дронам противника
Зазначається, що було заслухано доповіді щодо ефективності груп операторів дронів-перехоплювачів та проаналізовано особливості застосування різних типів таких БпЛА. Обговорено результати застосування цих систем у поточних умовах бойових дій і визначено пріоритетні напрями їхнього подальшого впровадження.
Активно триває робота над створенням ефективної ешелонованої протиповітряної оборони. Формуються нові підрозділи БпЛА-перехоплювачів, нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності та відповідна інфраструктура для якісного тренування операторів
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо 01.11.25, 16:21 • 40693 перегляди
Також продовжується формування Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних Сил ЗС України. Військові окрему увагу приділили питанню знищенню ворожих дронів за допомогою вертольотів.
Наразі проводиться технічне дооснащення бортів новітніми системами виявлення та ураження. Крім того, триває інтенсивна робота із залучення до завдань протидії дронам легкомоторної авіації, що дозволить ефективніше уражати російські БпЛА на більших висотах.
Робота над розгортанням ефективної ешелонованої протиповітряної оборони здійснюється постійно, оскільки противник безперервно вдосконалює засоби ураження, нарощує їхню кількість та змінює тактику застосування. Сили оборони системно працюють над підвищенням ефективності знищення ворожих безпілотників
Доповнення
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що Сили оборони України готують удари по росії, які можуть спричинити блекаути.