ВСУ создают командование беспилотных систем ПВО и разрабатывают концепцию уничтожения дронов вертолетами

В ВСУ создают командование беспилотных систем противовоздушной обороны Вооруженные силы Украины формируют командование беспилотных систем противовоздушной обороны. В частности, разрабатывается концепция уничтожения вражеских дронов с помощью вертолетов, сообщили в Генеральном Штабе, пишет УНН.

Детали

В Вооруженных Силах Украины постоянно продолжается работа по противодействию вражеским ударным БпЛА. По поручению Главнокомандующего ВС Украины начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов провел очередное совещание по наращиванию возможностей по противодействию ударным дронам противника - говорится в сообщении Генерального Штаба.

Отмечается, что были заслушаны доклады об эффективности групп операторов дронов-перехватчиков и проанализированы особенности применения различных типов таких БпЛА. Обсуждены результаты применения этих систем в текущих условиях боевых действий и определены приоритетные направления их дальнейшего внедрения.

Активно продолжается работа над созданием эффективной эшелонированной противовоздушной обороны. Формируются новые подразделения БпЛА-перехватчиков, наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности и соответствующая инфраструктура для качественной тренировки операторов - говорится в сообщении.

Также продолжается формирование Командования беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных Сил ВС Украины. Военные особое внимание уделили вопросу уничтожения вражеских дронов с помощью вертолетов.

Сейчас проводится техническое дооснащение бортов новейшими системами обнаружения и поражения. Кроме того, продолжается интенсивная работа по привлечению к задачам противодействия дронам легкомоторной авиации, что позволит эффективнее поражать российские БпЛА на больших высотах.

Работа над развертыванием эффективной эшелонированной противовоздушной обороны осуществляется постоянно, поскольку противник непрерывно совершенствует средства поражения, наращивает их количество и меняет тактику применения. Силы обороны системно работают над повышением эффективности уничтожения вражеских беспилотников - отметили в Генштабе.

Дополнение

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что Силы обороны Украины готовят удары по россии, которые могут вызвать блэкауты.