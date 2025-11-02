$42.080.01
Эксклюзив
10:54 • 1878 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
09:32 • 6102 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, сообщено о подозренииPhoto
Эксклюзив
08:00 • 16636 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 39717 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 70343 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 76069 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 100366 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 89760 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 44586 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 56588 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
Десятки тысяч сербов почтили память погибших на вокзале, игнорируя угрозы Вучича2 ноября, 02:23 • 15594 просмотра
Ночная атака Запорожья: по меньшей мере два человека раненыPhoto2 ноября, 02:41 • 4396 просмотра
В РФ заявляют о спуске на воду атомной подводной лодки "Хабаровск"2 ноября, 03:08 • 7572 просмотра
российский Ил-76, обслуживавший ЧВК «Вагнера», приземлился в столице Венесуэлы после двухдневного путешествия2 ноября, 04:05 • 13782 просмотра
Число жертв атаки на Днепропетровщину возросло до четырех, среди них двое детейPhoto05:43 • 12975 просмотра
Техника
Вашингтон Пост
Шахед-136
9К720 Искандер
Lockheed Martin F-35 Lightning II

ВСУ создают командование беспилотных систем ПВО и разрабатывают концепцию уничтожения дронов вертолетами

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Вооруженные Силы Украины формируют командование беспилотных систем противовоздушной обороны. Разрабатывается концепция уничтожения вражеских дронов с помощью вертолетов, а также привлекается легкомоторная авиация.

ВСУ создают командование беспилотных систем ПВО и разрабатывают концепцию уничтожения дронов вертолетами

В ВСУ создают командование беспилотных систем противовоздушной обороны Вооруженные силы Украины формируют командование беспилотных систем противовоздушной обороны. В частности, разрабатывается концепция уничтожения вражеских дронов с помощью вертолетов, сообщили в Генеральном Штабе, пишет УНН.

Детали 

В Вооруженных Силах Украины постоянно продолжается работа по противодействию вражеским ударным БпЛА. По поручению Главнокомандующего ВС Украины начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов провел очередное совещание по наращиванию возможностей по противодействию ударным дронам противника

- говорится в сообщении Генерального Штаба.

Отмечается, что были заслушаны доклады об эффективности групп операторов дронов-перехватчиков и проанализированы особенности применения различных типов таких БпЛА. Обсуждены результаты применения этих систем в текущих условиях боевых действий и определены приоритетные направления их дальнейшего внедрения.

Активно продолжается работа над созданием эффективной эшелонированной противовоздушной обороны. Формируются новые подразделения БпЛА-перехватчиков, наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности и соответствующая инфраструктура для качественной тренировки операторов

- говорится в сообщении.

Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим

Также продолжается формирование Командования беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных Сил ВС Украины. Военные особое внимание уделили вопросу уничтожения вражеских дронов с помощью вертолетов.

Сейчас проводится техническое дооснащение бортов новейшими системами обнаружения и поражения. Кроме того, продолжается интенсивная работа по привлечению к задачам противодействия дронам легкомоторной авиации, что позволит эффективнее поражать российские БпЛА на больших высотах.

Работа над развертыванием эффективной эшелонированной противовоздушной обороны осуществляется постоянно, поскольку противник непрерывно совершенствует средства поражения, наращивает их количество и меняет тактику применения. Силы обороны системно работают над повышением эффективности уничтожения вражеских беспилотников

 - отметили в Генштабе. 

Дополнение

 Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что Силы обороны Украины готовят удары по россии, которые могут вызвать блэкауты

Павел Зинченко

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Андрей Гнатов
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины