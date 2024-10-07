Враг ударил по территории учебного заведения в Купянске: двое раненых

В Харьковской области российские войска сегодня обстреляли Купянск, ранив двух человек на территории учебного заведения, и нанесли удар по селу Куриловка, из-за чего произошел пожар травы. Об этом сообщили в понедельник в Харьковской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня около 16:00 захватчики нанесли удар по городу Купянск. В результате попадания по территории учебного заведения взрывное ранение получили 35-летний мужчина и 57-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Как указано, пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, а соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

"Кроме того, враг нанес удар по селу Куриловка Купянского района, из-за чего произошел пожар травы", - сообщили в ОВА.

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