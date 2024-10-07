Ворог поцілив по території закладу освіти у Куп'янську: двоє поранених
Київ • УНН
У Харківській області окупанти обстріляли Куп'янськ, поранивши двох людей на території навчального закладу. Також ворог завдав удару по селу Курилівка, спричинивши пожежу трави.
У Харківській області російські війська сьогодні обстріляли Куп'янськ, поранивши двох людей на території навчального закладу, і завдали удар по селу Курилівка, спричинивши пожежу трави. Про це повідомили у понеділок у Харківській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні близько 16:00 загарбники завдали удару по місту Куп’янськ. Внаслідок влучання по території навчального закладу вибухове поранення отримали 35-річний чоловік та 57-річна жінка", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, постраждалі госпіталізовані до медичного закладу, а відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.
"Крім того, ворог завдав удару по селу Курилівка Куп’янського району, спричинивши пожежу трави", - повідомили в ОВА.
На півночі Харківщини розглядають питання примусової евакуації через атаки рф - Синєгубов 03.10.24, 12:09 • 17718 переглядiв