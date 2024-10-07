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Ворог поцілив по території закладу освіти у Куп'янську: двоє поранених

Київ • УНН

 • 15968 перегляди

У Харківській області окупанти обстріляли Куп'янськ, поранивши двох людей на території навчального закладу. Також ворог завдав удару по селу Курилівка, спричинивши пожежу трави.

У Харківській області російські війська сьогодні обстріляли Куп'янськ, поранивши двох людей на території навчального закладу, і завдали удар по селу Курилівка, спричинивши пожежу трави. Про це повідомили у понеділок у Харківській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні близько 16:00 загарбники завдали удару по місту Куп’янськ. Внаслідок влучання по території навчального закладу вибухове поранення отримали 35-річний чоловік та 57-річна жінка", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, постраждалі госпіталізовані до медичного закладу, а відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

"Крім того, ворог завдав удару по селу Курилівка Куп’янського району, спричинивши пожежу трави", - повідомили в ОВА.

На півночі Харківщини розглядають питання примусової евакуації через атаки рф - Синєгубов 03.10.24, 12:09 • 17718 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kurylivka-dnipropetrovska-oblastКурилівка, Дніпропетровська область
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

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