Два ангара с зерном поражены ночью ракетными ударами рф в Харьковской области, "шахеды" попали по базе отдыха - ОВА

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  111527 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  125309 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  118046 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  116804 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  115388 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
  •  106446 просмотра

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Эксклюзив
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
  •  109385 просмотра

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  111905 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  231823 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  231186 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Два ангара с зерном поражены ночью ракетными ударами рф в Харьковской области, "шахеды" попали по базе отдыха - ОВА

Два ангара с зерном поражены ночью ракетными ударами рф в Харьковской области, "шахеды" попали по базе отдыха - ОВА

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 06:43  •  20558 просмотра

Read in English

Два гражданских зернохранилища в селе Песочин Харьковской области были поражены ночью российскими ракетами С-300.

Два гражданских ангара с зерном были поражены ракетными ударами российских войск из С-300, запущенных по Песочину в Харьковской области в ночь на 26 февраля. Также ночью два вражеских дрона типа Shahed попали по территории неработающей базы отдыха. Двое гражданских погибли в результате подрыва на мине. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 23:00 оккупанты нанесли два ракетных удара из ЗРК С-300 по поселку Песочин. Поражены 2 гражданских ангара с зерном. Повреждена техника предприятия: тракторы и грозовые автомобили. Пострадавших не зафиксировано

- написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, всего за сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области: Казачья Лопань, Стрелечья, Гатище, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и др.

Около 02:20 в селе Скрипаи Чугуевского района попадание двух вражеских БПЛА типа "Shahed" по территории неработающей базы отдыха. В результате попадания повреждены 3 одноэтажных дома на территории базы. Информация о пострадавших не поступала

- сообщил он.

В 2:15, по его словам, произошел обстрел авиабомбами поселка Великий Бурлук Купянского района. Повреждены частный жилой дом и легковой автомобиль Без пострадавших.

В 21.50 под вражеским обстрелом был поселок Купянск-Узловой Купянского района. Поврежден частный дом. Без пострадавших, отметил Синегубов.

В 15:00, по его словам, враг обстрелял город Волчанск. Повреждены ангар и хозяйственные постройки. Информация о пострадавших не поступала.

14:45 враг нанес удар по селу Лосовка Чугуевского района. В результате вражеского обстрела, по данным Синегубова, повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

В 14:33 под ракетным обстрелом, по его словам, оказалось село Куриловка Купянского района. Горел частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Около 16:00 возле населенного пункта Большие Проходы Харьковского района от подрыва на мине погибли двое мужчин 32 и 19 лет. Оба жители села Слатино

- сообщил он.

"За сутки украинские защитники отбили 5 атак противника в районе Синьковки и Табаевки", - отметил Синегубов.

Силы ПВО сбили ночью 9 из 14 "шахедов" и три ракеты26 февраля 2024, 05:53 • 22731 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kurilovka-dnepropetrovskaya-oblastКуриловка, Днепропетровская область
khesa-shakhed-136Шахед-136
kozachya-lopanКозачья Лопань
chukhuevЧухуев
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Два ангари з зерном уражені вночі ракетними ударами рф на Харківщині, "шахеди" поцілили по базі відпочинку - ОВА
Two hangars with grain hit by Russian missile strikes in Kharkiv region at night, Shaheds hit recreation center - RMA
Новости по теме

Два ангара с зерном поражены ночью ракетными ударами рф в Харьковской области, "шахеды" попали по базе отдыха - ОВА

Два гражданских зернохранилища в селе Песочин Харьковской области были поражены ночью российскими ракетами С-300.

Война •   •  20558 просмотра
Два ангара с зерном поражены ночью ракетными ударами рф в Харьковской области, "шахеды" попали по базе отдыха - ОВА

россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины

Еще пятеро мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате обстрелов со стороны российских сил.

Война •   •  19419 просмотра
россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины

Запорожскую область россияне обстреляли более 210 раз, нанесли ракетный удар, есть жертва - ОВА

За минувшие сутки россияне 213 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего 1 человек погиб и 3 получили ранения.

Война •   •  20230 просмотра
Запорожскую область россияне обстреляли более 210 раз, нанесли ракетный удар, есть жертва - ОВА

Армия рф ночью нанесла авиаудар по Сумской области, погибли супруги - ОВА

Авиаудар рано утром 26 февраля разрушил один дом и повредил пять других в Юнаковской общине Сумской области, Украина, в результате чего погибли супруги.

Война •   •  22771 просмотра
Армия рф ночью нанесла авиаудар по Сумской области, погибли супруги - ОВА

На Херсонщине россияне убили двух человек, еще одного жителя - ранили

Два человека погибли и один человек получил ранения в Херсонской области в результате российского обстрела жилых кварталов.

Война •   •  23397 просмотра
На Херсонщине россияне убили двух человек, еще одного жителя - ранили

Силы ПВО сбили ночью 9 из 14 "шахедов" и три ракеты

Украинские силы противовоздушной обороны ночью сбили 9 иранских беспилотников "шахед" и 3 российские ракеты Х-59 в Харьковской и Днепропетровской областях.

Война •   •  22731 просмотра
Силы ПВО сбили ночью 9 из 14 "шахедов" и три ракеты

Еще плюс 880 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 410 700 человек личного состава и 6555 танков.

Война •   •  22357 просмотра
Еще плюс 880 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Никопольщине из-за атаки врага повреждено предприятие

Предприятие в Никополе пострадало от пожара, вызванного российскими обстрелами ночью.

Война •   •  21747 просмотра
На Никопольщине из-за атаки врага повреждено предприятие

Китай обвинил США в предвзятости в отчете ВТО

Китай обвинил США в предвзятости и ложных обвинениях в отчете ВТО, заявив, что отчет игнорирует прогресс Китая в выполнении обязательств в рамках ВТО и отрицает вклад Китая в мировую торговлю.

Экономика •   •  24352 просмотра
Китай обвинил США в предвзятости в отчете ВТО

Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма

Сегодня все граждане Украины присоединяются ко Дню сопротивления российской оккупации Крыма. 26 февраля, в центре Симферополя собралось около десяти тысяч человек, которые выступали за сохранение Крыма в составе Украины. Из-за преступной бездеятельности правоохранителей, в результате провокации пророссийских сил возникли столкновения, в которых погибли два человека.

Общество •   •  24920 просмотра
Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма