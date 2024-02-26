Два ангара с зерном поражены ночью ракетными ударами рф в Харьковской области, "шахеды" попали по базе отдыха - ОВА
Киев • УНН
Два гражданских зернохранилища в селе Песочин Харьковской области были поражены ночью российскими ракетами С-300.
Два гражданских ангара с зерном были поражены ракетными ударами российских войск из С-300, запущенных по Песочину в Харьковской области в ночь на 26 февраля. Также ночью два вражеских дрона типа Shahed попали по территории неработающей базы отдыха. Двое гражданских погибли в результате подрыва на мине. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Около 23:00 оккупанты нанесли два ракетных удара из ЗРК С-300 по поселку Песочин. Поражены 2 гражданских ангара с зерном. Повреждена техника предприятия: тракторы и грозовые автомобили. Пострадавших не зафиксировано
По его словам, всего за сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области: Казачья Лопань, Стрелечья, Гатище, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и др.
Около 02:20 в селе Скрипаи Чугуевского района попадание двух вражеских БПЛА типа "Shahed" по территории неработающей базы отдыха. В результате попадания повреждены 3 одноэтажных дома на территории базы. Информация о пострадавших не поступала
В 2:15, по его словам, произошел обстрел авиабомбами поселка Великий Бурлук Купянского района. Повреждены частный жилой дом и легковой автомобиль Без пострадавших.
В 21.50 под вражеским обстрелом был поселок Купянск-Узловой Купянского района. Поврежден частный дом. Без пострадавших, отметил Синегубов.
В 15:00, по его словам, враг обстрелял город Волчанск. Повреждены ангар и хозяйственные постройки. Информация о пострадавших не поступала.
14:45 враг нанес удар по селу Лосовка Чугуевского района. В результате вражеского обстрела, по данным Синегубова, повреждены частный дом и хозяйственная постройка.
В 14:33 под ракетным обстрелом, по его словам, оказалось село Куриловка Купянского района. Горел частный дом. Информация о пострадавших не поступала.
Около 16:00 возле населенного пункта Большие Проходы Харьковского района от подрыва на мине погибли двое мужчин 32 и 19 лет. Оба жители села Слатино
"За сутки украинские защитники отбили 5 атак противника в районе Синьковки и Табаевки", - отметил Синегубов.
Силы ПВО сбили ночью 9 из 14 "шахедов" и три ракеты26 февраля 2024, 05:53 • 22731 просмотр
Два ангара с зерном поражены ночью ракетными ударами рф в Харьковской области, "шахеды" попали по базе отдыха - ОВА
Два гражданских зернохранилища в селе Песочин Харьковской области были поражены ночью российскими ракетами С-300.
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