Силы ПВО сбили ночью 9 из 14 "шахедов" и три ракеты

Эйфелеву башню снова открыли после 6-дневной забастовки

Эйфелева башня вновь открылась после шестидневного закрытия из-за забастовки рабочих, которые требовали лучшего ухода за памятником и более высоких зарплат, а ее оператор пообещал 380 миллионов евро на ремонт и переговоры о заработной плате.