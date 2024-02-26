Силы ПВО сбили ночью 9 из 14 "шахедов" и три ракеты
Киев • УНН
Украинские силы противовоздушной обороны ночью сбили 9 иранских беспилотников "шахед" и 3 российские ракеты Х-59 в Харьковской и Днепропетровской областях.
Украинская противовоздушная оборона за ночь сбила 9 ударных дронов россиян и три ракеты Х-59 в пределах Харьковской и Днепропетровской областей, сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, в ночь на 26 февраля оккупанты атаковали:
- баллистической ракетой "Искандер-М" (Крым),
- двумя ЗКР С-300 (Белгородская обл.),
- тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59,
- противорадиолокационной - Х-31П (ТОТ Запорожской обл.),
- 14-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" (Курская обл.).
В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 9 "шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу за сутки - Генштаб26 февраля 2024, 05:03 • 11575 просмотров
Силы ПВО сбили ночью 9 из 14 "шахедов" и три ракеты
Украинские силы противовоздушной обороны ночью сбили 9 иранских беспилотников "шахед" и 3 российские ракеты Х-59 в Харьковской и Днепропетровской областях.
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