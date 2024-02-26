Сили ППО збили вночі 9 із 14 "шахедів" та три ракети
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони вночі збили 9 іранських безпілотників "шахед" та 3 російські ракети Х-59 у Харківській та Дніпропетровській областях.
Українська протиповітряна оборона за ніч збила 9 ударних дронів росіян та три ракети Х-59 у межах Харківської та Дніпропетровської областей, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, у ніч на 26 лютого окупанти атакували:
- балістичною ракетою «Іскандер-М» (Крим),
- двома ЗКР С-300 (Бєлгородська обл.),
- трьома керованими авіаційними ракетами Х-59,
- протирадіолокаційною – Х-31П (ТОТ Запорізької обл.),
- 14-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Курська обл.).
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по ворогу за добу – Генштаб26.02.24, 07:03 • 28240 переглядiв