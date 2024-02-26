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Сили ППО збили вночі 9 із 14 "шахедів" та три ракети

Київ • УНН

 • 35615 перегляди

Українські сили протиповітряної оборони вночі збили 9 іранських безпілотників "шахед" та 3 російські ракети Х-59 у Харківській та Дніпропетровській областях.

Сили ППО збили вночі 9 із 14 "шахедів" та три ракети

Українська протиповітряна оборона за ніч збила 9 ударних дронів росіян та три ракети Х-59 у межах Харківської та Дніпропетровської областей, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, у ніч на 26 лютого окупанти атакували:

  • балістичною ракетою «Іскандер-М» (Крим), 
  • двома ЗКР С-300 (Бєлгородська обл.), 
  • трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, 
  • протирадіолокаційною – Х-31П (ТОТ Запорізької обл.),
  • 14-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Курська обл.).

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

йдеться у повідомоенні

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по ворогу за добу – Генштаб26.02.24, 07:03 • 28240 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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