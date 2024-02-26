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БМ-27 «Ураган»

Два ангари з зерном уражені вночі ракетними ударами рф на Харківщині, "шахеди" поцілили по базі відпочинку - ОВА

Київ • УНН

 • 39502 перегляди

Два цивільних зерносховища в селі Пісочин Харківської області були уражені вночі російськими ракетами С-300.

Два ангари з зерном уражені вночі ракетними ударами рф на Харківщині, "шахеди" поцілили по базі відпочинку - ОВА

Два цивільні ангари з зерном були уражені ракетними ударами російських військ із С-300, запущених по Пісочину у Харківській області у ніч на 26 лютого. Також вночі два ворожих дрони типу Shahed поцілили по території непрацюючої бази відпочинку. Двоє цивільних загинули внаслідок підриву на міні. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Близько 23:00 окупанти завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 по селищу Пісочин. Уражено 2 цивільні ангари з зерном. Пошкоджена техніка підприємства: трактори та грозові автомобілі. Потерпілих не зафіксовано

- написав Синєгубов у соцмережах.

З його слів, загалом за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Гатище, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін.

Біля 02:20 у селі Скрипаї Чугуївського району влучання двох ворожих БПЛА типу "Shahed" по території непрацюючої бази відпочинку. Внаслідок влучання пошкоджено 3 одноповерхові будинки на території бази. Інформація щодо потерпілих не надходила

- повідомив він.

О 2:15, з його слів, відбувся обстріл авіабомбами селища Великий Бурлук Куп’янського району. Пошкоджені приватний житловий будинок та легковий автомобіль Без постраждалих.

О 21.50 під ворожим обстрілом було селище Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих, зазначив Синєгубов.

О 15:00, з його слів, ворог обстріляв місто Вовчанськ. Пошкоджено ангар та господарчі споруди. Інформація щодо потерпілих не надходила.

14:45 ворог завдав удару по селу Лосівка Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу, за даними Синєгубова, пошкоджені приватний будинок та господарча споруда.

О 14:33 під ракетним обстрілом, за його словами, опинилось село Курилівка Куп’янського району. Горів приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Близько 16:00 біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 та 19 років. Обидва жителі села Слатине

- повідомив він.

"За добу українські захисники відбили 5 атак противника в районі Синьківки та Табаївки", - зазначив Синєгубов.

Сили ППО збили вночі 9 із 14 "шахедів" та три ракети26.02.24, 07:53 • 35615 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курилівка, Дніпропетровська область
Шахед-136
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